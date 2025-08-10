ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно положение
Ето какво написа още той:
Аз и семейството ми трябва да получим около 1.2 млн. лв. обезщетение от застраховката на водача, който отне живота на Сияна. Тези пари няма да ни направят щастливи… Няма да върнат детето ни.
Но могат да направят някой друг щастлив — някой, който се бори за живота си, някой, за когото възстановеното здраве е най-голямата мечта.
Цялата сума, получена от застраховката, ще бъде дарена на деца в неравностойно положение — деца, които имат нужда от лечение, подкрепа и надежда. Деца, за които тези средства могат да донесат поне малко радост и утеха.
Сияна загина, докато помагаше на друг човек. Аз ще продължа нейното дело.
Вярвам, че ако има друг живот, тя ще бъде щастлива, знаейки, че и след смъртта си помага.
Апелирам към застрахователната компания да изплати дължимата сума. Чакаме доста време. Това ще бъде знак на съпричастност и отговорност. Ако това се случи, публично ще обявя как средствата са изразходвани, като представя всички банкови документи.
Надявам се заедно да успеем да върнем поне една детска усмивка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 122
|предишна страница [ 1/21 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабе...
12:02 / 10.08.2025
Труп в бял плат, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Б...
12:07 / 10.08.2025
Обявиха бедствено положение
11:13 / 10.08.2025
Сиромахов: Евроджендъри дебнат да обладаят изотзад българина
10:41 / 10.08.2025
Христо Крушарски: Не мога да повярвам, че се е самоубил
10:46 / 10.08.2025
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да и...
10:11 / 10.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
НИМХ: Започва труден период
07:20 / 08.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Сервитьор от Пловдив: Не са виновни, че не разбират от ресторант
16:45 / 08.08.2025
Кредитен консултант: В никакъв случай не теглете кредити!
23:02 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS