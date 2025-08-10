ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно положение
Автор: ИА Фокус 11:09Коментари (0)308
©
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение от 1,2 млн. лева на деца в неравностойно положение.

Ето какво написа още той:

Аз и семейството ми трябва да получим около 1.2 млн. лв. обезщетение от застраховката на водача, който отне живота на Сияна. Тези пари няма да ни направят щастливи… Няма да върнат детето ни.

Но могат да направят някой друг щастлив — някой, който се бори за живота си, някой, за когото възстановеното здраве е най-голямата мечта.

Цялата сума, получена от застраховката, ще бъде дарена на деца в неравностойно положение — деца, които имат нужда от лечение, подкрепа и надежда. Деца, за които тези средства могат да донесат поне малко радост и утеха.

Сияна загина, докато помагаше на друг човек. Аз ще продължа нейното дело.

Вярвам, че ако има друг живот, тя ще бъде щастлива, знаейки, че и след смъртта си помага.

Апелирам към застрахователната компания да изплати дължимата сума. Чакаме доста време. Това ще бъде знак на съпричастност и отговорност. Ако това се случи, публично ще обявя как средствата са изразходвани, като представя всички банкови документи.

Надявам се заедно да успеем да върнем поне една детска усмивка.


Още по темата: общо новини по темата: 122
09.08.2025 Бащата на Сияна: Експертизата за катастрофата е дискредитирана
06.08.2025 Бащата на Сияна: Делото е "минирано"
05.08.2025 Бащата на Сияна: Линейката е пътувала 50 мин, а пътят е 15 минути
02.08.2025 Галерия "Сияна Попова" отваря врати в деня, в който детето трябваше да празнува рождения си ден
30.07.2025 Дядото на Сияна: Слънцето ни угасна. Такива като Георги Александров, са
убийци
28.07.2025 Дядото на Сияна проговори: По-добре да си бях отишъл с нея
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабе...
12:02 / 10.08.2025
Труп в бял плат, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Б...
12:07 / 10.08.2025
Обявиха бедствено положение
11:13 / 10.08.2025
Сиромахов: Евроджендъри дебнат да обладаят изотзад българина
10:41 / 10.08.2025
Христо Крушарски: Не мога да повярвам, че се е самоубил
10:46 / 10.08.2025
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да и...
10:11 / 10.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Договорът с турската компания "Боташ"
Интегриран воден проект на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: