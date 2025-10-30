ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бащата на Сияна: Това не е просто безсрамие
Гнусната истина за "системата“!
Една от виновните за кражбите от пътя, на който загина Сияна, е инж. Иванка Дичева Върбенова. Тази жена беше уволнена от АПИ-ОПУ Плевен след трагедията, прокуратурата я разследва… но какво мислите, че се случи после?
Нашият уникален български съд я възстанови!
И това не е всичко.
Докато не е работила в АПИ, тя започва работа…във фирмата, която извърши голяма част некачествените ремонти на пътя за милиони, където Сияна загина.
Тоест фирмата си е имала ръководен кадър в ОПУ-Плевен, която е работила за тях през цялото време.
Това не е просто безсрамие.
Това е корупция, връзки, схеми - които светят от километри.
Същите хора, същите фирми, същите лица и ние пак гледаме как те си разменят постове, заплати и власт, все едно нищо не е станало.
Но е станало.
Загина Сияна. Загинаха стотици хора в цяла България.
И всяко връщане на такива хора в системата е пореден удар върху справедливостта и пореден плесник в лицето на всички нас.
Не може така. Не и повече.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 139
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шестото издание на програмата "Интернет за всички" обхваща близо ...
14:16 / 30.10.2025
Банките събират парите: Българинът внася, а банкнотите в обращени...
12:55 / 30.10.2025
Депозитната система под въпрос, потребителите може да не получава...
11:56 / 30.10.2025
Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените в Зако...
12:37 / 30.10.2025
Депутатите декларираха имоти за 12 688 559 лв. - основно в София ...
12:19 / 30.10.2025
Лили Иванова: Поклон!
11:35 / 30.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS