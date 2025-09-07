ИЗПРАТИ НОВИНА
Бащата на Сияна: Това е цинизъм и безхаберие. Кой взе парите?
Автор: Вилислава Ветренска 19:07
©
Мили хора, вчера с огромна изненада разбрах, че парламентът е вдигнал ограничението за товарни автомобили кат. С+Е от 70 на 80 км/ч извън населени места. Това написа Николай Попов, бащата на трагично загиналата Сияна в профила си във Фейсбук и продължава: 

"Точно 83 км/ч се оказаха фатални за Сияна и дядо ѝ. Тези 83 км/ч по разбития път костваха живота на детето ми. Нашите първокласни и второкласни пътища не позволяват такава скорост за камиони – нито като габарит, нито като състояние. Какво се промени, уважаеми депутати? Пътищата станаха ли по-хубави? Пътищата станаха ли по-сигурни? Жертвите на пътя намаляха ли?

Не! Но въпреки това, вие вдигате скоростта. Това е цинизъм и безхаберие. Кой взе парите?!", попита Попов.

"Явно въведохте средна скорост и вдигнахте разрешената за камиони, защото повечето транспортни фирми са свързани с политици? Да не плащат големи глоби? За толкова глупави ли ни мислите?", зададе въпроси отново Николай Попов. 

"Браво на вас! Товарният трафик у нас не подлежи на никакъв контрол – факт, който никой не отрича. Вдигането на скоростта в тази ситуация е безумие. Вижте снимката на Сияна. Тя си отиде само на 12 години. Остана без бъдеще, без живот и без мечти", добави мъжът.

"Тя няма да влезе повече в клас, няма да има никога повече ваканция. Няма да може да ни прегъне, нея просто я няма", написа още Попов в социалната мрежа.

"Няма ги Филип, Божидара, Лора, Георги и още много български деца. Всяка жертва на безумните водачи на камиони, оттук нататък ще тежи на вашата съвест. Ако изобщо имате такава", добави мъжът.

"С уважение: Един бивш баща", с тези думи завърши поста си почерненият баща.


05.09.2025 6 км от пътя, на който загина Сияна, ще бъдат ремонтирани
31.08.2025 Тир се обърна на отсечката, където загина Сияна
28.08.2025 Бащата на Сияна дари мобилен ехограф на болницата в Бургас
27.08.2025 Николай Попов: На дядото на Сияна му беше отказано обезщетение
25.08.2025 Бащата на Сияна: Получихме 300 хил. лева обезщетение
14.08.2025 Утре изтича крайният срок за обезопасяването на опасни участъци в цялата
страна
