Бащата на Сияна: Мъж шофира с 340 км/ч по български път, има грамота от президента

© Facebook Бащата на Сияна Николай Попов сподели шокираща информация в социалните мрежи.



Той публикува кадри как шофьор хвърчи по пътя с 340 км/ч. Според информацията му това е синът на съсобственика на известна спортна фирма в цяла България.



На снимката се вижда скоростомера на автомобила, който е 337 км/ч и светлините на пътя. Не е ясно къде у нас е развита тази скорост.



"Това е снимка на шофиране с 340 км/ч по български път. Снимката е публикувана скоро в затворена група в социалните мрежи. Водач на автомобила е Алберто Кременов, син на съсобственика на фирма “Flair" Aлдин Кременов.



Този младеж е награден с грамота от президента Румен Радев? Или със снимка? Незнайно защо!



На фона на всички пътни убийства подобно поведение е меко казано недопустимо.



Не зная дали този човек си дава сметка какво може да се случи с него и невинните хора пътуващи по пътищата на страната, когато ги задминава с 340км/ч и се снима….



Искам да напомня на наградения младеж, че българските пътища не са състезателна писта. По тях се движат нормални хора. Семейства, майки с деца, възрастни хора."