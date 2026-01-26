ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бащата на Сияна: Буцата в гърлото стана още по-голяма
"Ставам рано. Ако изобщо спя. Паля свещ на Сияна и чувам от екрана жена с равен глас да отсича: "ТИР уби дете в Прохода на Републиката.“ Толкова безразлично. Все едно чете цената на доматите в магазина. Сякаш нещо напълно нормално се е случило. Просто поредното дете. Поредното семейство", написа той.
Попов изтъкна, че никой няма шанс срещу огромните камиони. "Никакви защити не могат да ви спасят, когато попаднете под камион. Това е гилотина. Преса от стомана. Същото е и отношението на държавата. Децата на управниците са живи. Повечето дори не са в България. За тях кризата след смъртта на Сияна приключи. Аз продължавам да се боря с продънената държава. Те дори не си вдигат телефона. Нито управляващите, в лицето на премиера, нито измислената опозиция, която се интересува единствено кой да сложи за шеф на ВКС и за главен прокурор. Разберете го – имената нямат значение. Системата е важна", написа опечаленият баща.
По думите му докато политиците владеят съдебната система, винаги ще е така - ще загиват децата ни. "Чуждите шофьори ще знаят, че тук могат да убиват на воля. Да карат както си искат. Защото няма контрол. Всичко е прогнило и продънено. Червеите вече ядат и децата ни. Майките ни. Бащите ни. И на никого не му пука. Никой, който живее добре в кочината, не го е грижа. Никой, който живее добре, не иска да се изцапа. Понеже ме изкараха ту "виден гербаджия“, после "от ПП–ДБ“, после комунист, че даже и от ДС – въпреки че, когато закриха ДС, съм бил на 6 години…", добави той.
"Искам да ви попитам нещо просто: чухте ли поне една скапана партия да каже "Ние подкрепяме Николай Попов в неговата кауза“? Не. Разбира се. Вместо това – тролове, статии, помия. Искам да видите какви хора ни управляват и добре да помислите дали искате – да не дава Господ – да сте на моето място. Това искам-никой, никога повече да не бъде на моето място….стига", подчерта Попов.
|общо новини по темата: 149
