ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Бащата на Сияна: Буцата в гърлото стана още по-голяма
Автор: Теодора Патронова 11:47Коментари (0)363
©
Не пуша цигари. Когато загубих Сияна – пропуших. После, с воля, отказах този порок. До днес. Днес пак запалих цигара. Буцата в гърлото стана още по-голяма. Това написа бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна Николай Попов във Facebook във връзка с тежката катастрофа в Прохода на Републиката.

"Ставам рано. Ако изобщо спя. Паля свещ на Сияна и чувам от екрана жена с равен глас да отсича: "ТИР уби дете в Прохода на Републиката.“ Толкова безразлично. Все едно чете цената на доматите в магазина. Сякаш нещо напълно нормално се е случило. Просто поредното дете. Поредното семейство", написа той.

Попов изтъкна, че никой няма шанс срещу огромните камиони. "Никакви защити не могат да ви спасят, когато попаднете под камион. Това е гилотина. Преса от стомана. Същото е и отношението на държавата. Децата на управниците са живи. Повечето дори не са в България. За тях кризата след смъртта на Сияна приключи. Аз продължавам да се боря с продънената държава. Те дори не си вдигат телефона. Нито управляващите, в лицето на премиера, нито измислената опозиция, която се интересува единствено кой да сложи за шеф на ВКС и за главен прокурор. Разберете го – имената нямат значение. Системата е важна", написа опечаленият баща.

По думите му докато политиците владеят съдебната система, винаги ще е така - ще загиват децата ни. "Чуждите шофьори ще знаят, че тук могат да убиват на воля. Да карат както си искат. Защото няма контрол. Всичко е прогнило и продънено. Червеите вече ядат и децата ни. Майките ни. Бащите ни. И на никого не му пука. Никой, който живее добре в кочината, не го е грижа. Никой, който живее добре, не иска да се изцапа. Понеже ме изкараха ту "виден гербаджия“, после "от ПП–ДБ“, после комунист, че даже и от ДС – въпреки че, когато закриха ДС, съм бил на 6 години…", добави той. 

"Искам да ви попитам нещо просто: чухте ли поне една скапана партия да каже "Ние подкрепяме Николай Попов в неговата кауза“? Не. Разбира се. Вместо това – тролове, статии, помия. Искам да видите какви хора ни управляват и добре да помислите дали искате – да не дава Господ – да сте на моето място. Това искам-никой, никога повече да не бъде на моето място….стига", подчерта Попов.


Още по темата: общо новини по темата: 149
17.01.2026 »
31.12.2025 »
28.12.2025 »
25.12.2025 »
26.11.2025 »
25.11.2025 »
предишна страница [ 1/25 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Между 10 и 12 евро ще са преките загуби на час за превозвач зарад...
10:39 / 26.01.2026
Пълна прогноза за времето през февруари: Идва арктически студ
10:23 / 26.01.2026
Бизнесмен: Ако платите с 200 евро, това може да блокира касата и ...
10:04 / 26.01.2026
Кварталните магазинчета ще бъдат първите жертви на въвеждането на...
09:39 / 26.01.2026
Ръст на незабавните преводи
10:23 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Световна черна хроника
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: