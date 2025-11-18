ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми, получил е 48 000 лева
Автор: ИА Фокус 09:42Коментари (0)200
©
Битката ми за справедливост върви доста трудно. Доста препятствия има по пътя, но аз няма да се откажа. В тази връзка подготвихме една петиция с искане за оставката на председателя на ВКС Галина Захарова за спиране на корупцията в съда, защото този съд е последната спирка на корупцията в съдебната система, това заяви в ефира на БНТ бащата на Сияна Николай Попов.

"Там се решават финално делата и т.нар. "оправяне" на тези дела, което обикновено минава през адвокатите, било то на оправдаване, било то на намаляване на присъдите. Това е огромният проблем, че корупцията в съда трудно се доказва, защото съдиите се крият зад тяхното вътрешно убеждение т.е. вътрешното им убеждение един път може да бъде едно, един път може да бъде съвсем различно и такъв е случаят с г-жа Захарова, която в две тълкувателни решения има съвсем противоречиво вътрешно убеждение".

Това са фактите, заяви Николай Попов. Искат оставката й заради "всички безумия, които се случват и заради безумните присъди". Той допълни, че през всичките години съдът е бил извън прожектора на общественото внимание, а цялото внимание е било насочено към прокуратурата.

Моята битка, заяви той, е свързана с намаляване на жертвите по пътищата, а тази битка неминуемо минава през съдебната система. Допълни, че няма влезе в никакви политически разпри. Всички политици са виновни за това, което се случва по пътищата през последните години. Настоя за реформа.

"Аз не виждам война срещу институциите, аз виждам война, насочена срещу гражданите. Самото упорство да не бъдем приети от ВСС е доказателство за това. Затова и внесохме искане за среща с парламентарно представените партии, с искане на Закон за вещите лица и "да си поправят кашата, която направиха с поправките в Наказателния кодекс".

Но партиите не се интересуват, категоричен беше бащата на Сияна и добави, че "те просто нехаят".

"Когато имаше 20 000 души през "Александър Невски" телефонът ми звънеше нон-стоп. Всичките ми се изредиха да ми звънят. "Абе, ти трябва да кажеш, че този е виновен". Не, аз няма да кажа, защото сте виновни всички. Това тяхно нехайство в един момент ще избие по неконтролируем начин и тогава аз няма да спирам тълпата да отиде към парламента".

Въпреки че Явор Нотев заяви в студиото на "Денят започва", че е "много жалостив човек и безплатно защитава убиеца на детето ми, е получил 48 000 лева от фирмата-собственик на камиона".

"На четири транша по 12 000 лева. Започва да ги получава буквално месеца след катастрофата".

Представяте ли си каква низост - попита Николай Попов, да лъже, когато става въпрос за убийство на дете.


Още по темата: общо новини по темата: 142
10.11.2025 »
07.11.2025 »
30.10.2025 »
21.10.2025 »
19.10.2025 »
17.10.2025 »
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
НОИ ще плаща днес
08:08 / 18.11.2025
Заради бурния вятър: Шест отклонени полета и пет отменени на стол...
08:03 / 18.11.2025
Празник е! Не бива да се веселите
07:51 / 18.11.2025
Румен Петков: Ако "Лукойл" не беше получил дерогация, България, Р...
07:51 / 18.11.2025
Жълт код за опасно време във вторник
07:50 / 18.11.2025
100 лева днес имат покупателна стойност от 60 лева отпреди пет го...
22:27 / 17.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
14:53 / 16.11.2025
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
08:35 / 16.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кино Космос на концесия
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Турнир по културизъм в Пловдив
Бюджет на Пловдив за 2025 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: