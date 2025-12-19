ЗАРЕЖДАНЕ...
|Баща за идеята за гъвкаво работно време за родители: Работодателите, както винаги, се съпротивляват на такива мерки по много начини
Окончателно родителите или осиновителите на деца до 12 години имат възможността за гъвкаво работно време през цялата година. Как ще се отразят промените в Кодекса на труда на работодатели и работещи?
"Идеята е отлична, правилна стъпка в правилна посока", заяви пред NOVA NEWS Зафир Славов, който е баща на 2 деца. Той обаче се притеснява какъв ще е реалният резултат.
"Имам късмета да работя на място, където работодателят е установил, че гледането на дете не е личен проблем на родителите, а е социална отговорност на цялото общество, и ми е дал тази възможност, без някой да го изисква от него", допълни той. И припомни, че и сега има такива възможност за родителите на деца до 8 г., но малко хора се възползват.
"Работодателите, както винаги, се съпротивляват на такива мерки по много начини, но най-опасна е тихата съпротива. Когато един служител потърси правата си, те гледат да го ограничат – да не му дават бонуси, да не му дават кариерно развитие", коментира Славов.
Според него тези мерки е хубаво да се случват на пазарен принцип. "Както в САЩ, където няма почти никакво законодателство по отношение защитата на родителите, но самите работодатели се надпреварват да го включат като част от условията си, за да привлекат качествени кадри", коментира Славов.
Адвокатът по трудово право Радостина Янева обясни, че предложението по същество не е ново, а просто разширява възможността за родители на по-големи деца, защото до момента важеше за родители на деца до 8-годишна възраст. По думите ѝ тези промени дават възможност на родителите да преговарят с работодателите и да подобрят условията, при които полагат труд, така че да могат да съвместяват трудовите и личните си задължения.
"Това, което искам да добавя, е, че не касае само гъвкаво работно време. Касае възможност за всякакви промени, които биха помогнали на един родител да работи по-добре – това може да е намалено работно време, работа от разстояние, по-позната като home office. Въобще, всякакви промени, които биха помогнали на този човек по-лесно да отглежда децата си", обясни Янева.
Според Мария Стоева, експерт по човешки ресурси, промяната не е възможна за всички. "Реална практическа промяна в бизнеса или в начина на живот на хората със семейства няма да се усети. В ситуацията на пазара на труда, в която живеем през последните години – а именно устойчив недостиг на добре подготвени кадри – когато един човек си заслужава като служител и като част от екипа, работодателят така или иначе е готов да направи всичко възможно, за да го задържи и да му създаде добри условия на труд", каза Стоева.
