ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Банкер: Има такси при обмяна от левове в евро, но те са единични случаи
Според него в рамките на 15 дни всяко домакинство ще е минало през банков клон да обмени парите си от лева в евро.
"В банковия сектор работят 25 000 души. Някои от тях работеха в новогодишната нощ, банковите клонове работят извънредно и в събота. Това ще продължи до края на януари. Вече виждаме забавяне на процеса, защото до края на юни ще можем да обменяме пари безплатно, няма за къде да бързаме", допълни той за Bulgaria ON AIR.
По думите му е важно е да съхраняваме касовите си бележки след пазаруване.
"Още миналата година банките премахнаха таксите при вноски на левове по сметки. Това, което банките направиха доброволно миналата година, вече е законово изискване. Това, което виждаме, са единични случаи. Всяка обмяна от левове в евро се извършва без такса. Ако някъде, по някаква причина, буквално по недоразумение, е била начислена такава такса, тя вече е възстановена. Говорим за единични случаи. Ако става въпрос за сума, внесена физически, можете да отидете в съответния клон и да поискате възстановяване на сумата", посочи.
Няма лимит на сумите, които можем да обменим, единствено за тези над 30 000 лв. се изисква предупреждение, увери доц. д-р Йоловски.
"Ако миналата седмица имаше затруднение в комуникацията, сега вече не е така. Всички сме наясно, че такси няма. Банките имат изисквания, които трябва да спазват. Могат да имат различни практики, но беше взето единодушно решение до 5000 евро обменът да се случва без документ за произход на парите. Бих препоръчал приоритетно да се обменят банкнотите, а след това монетите. Банките са обособили специални центрове с монетноброячни машини. Там машината ще изброи монетите за минути. Ако ги броим на ръка с банковите служители, ще отнеме повече време. Периодът от 1 месец на двойно обращение е напълно достатъчен, в повечето държави е 2 седмици", обясни главният секретар на Асоциацията на банките в България.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Най-големият български торент тракер отново работи
13:04 / 12.01.2026
Недялко Славов: Водят ни към деня, когато ще ни тръшнат на хълбок...
12:50 / 12.01.2026
Търговец се оплака: Платиха ми с реквизитни евра
12:36 / 12.01.2026
Ивайло Мирчев към Борисов: Свалиха ви хората с невиждани протести...
12:37 / 12.01.2026
Украинец блъсна македонец на ски писта в Пампорово, счупи му ребр...
11:53 / 12.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS