ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Банка ДСК: Имаме проблем с приложението!
"Екипите ни работят за отстраняването му в най-кратък срок.
До тогава можете да използвате онлайн банкирането ДСК Директ.
Ще Ви уведомим веднага щом приложението бъде напълно възстановено.
Благодарим Ви за разбирането", уведомяват от ДСК.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шефът на КНСБ: Господин Домусчиев да се опита да живее с 540 евро...
21:15 / 29.10.2025
Д-р Брънзалов: Пак ще бъдем на опашката в ЕС!
21:16 / 29.10.2025
Приключва адът на АМ "Тракия"
20:35 / 29.10.2025
Сергей Станишев: ЕС няма да търпи това. 24% ръст на бюджетните ра...
20:45 / 29.10.2025
Задължителна застраховка "Злополука" и цял пакет от законови пром...
17:03 / 29.10.2025
Театрална работилница "Arcadia Fusion ART" проговориха за скандал...
16:28 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS