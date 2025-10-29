ИЗПРАТИ НОВИНА
Банка ДСК: Имаме проблем с приложението!
Автор: Вилислава Ветренска 21:31Коментари (0)357
В момента DSK Mobile не е достъпен поради временен технически проблем. Това съобщиха от банката.

"Екипите ни работят за отстраняването му в най-кратък срок.

До тогава можете да използвате онлайн банкирането ДСК Директ.

Ще Ви уведомим веднага щом приложението бъде напълно възстановено.

Благодарим Ви за разбирането", уведомяват от ДСК.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

