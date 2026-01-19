Балачев за евентуална партия на Радев: Ще отпаднат две партии - МЕЧ и "Величие"

© Ще има още една партия, ще отпаднат две - МЕЧ, "Величие". Нищо фатално няма да стане, за нас специално. Няма да ни повлияе. Това заяви депутатът от ГЕРБ Бранимир Балачев пред журналисти преди началото на заседанието на Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание по отношение на евентуално обявяване на политически проект от президента Румен Радев.



По-рано от правителствената пресслужба обявиха, че държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към българския народ. Темата на обръщението не е посочена в прессъобщението.



На въпрос дали ГЕРБ биха се коалирали с евентуален президентски проект Балачев отговори:



"Нека да я видим първо, каква ще е партията. Радев си е Радев, но в момента е президент и като такъв, може да говори всичко. Като заеме някаква позиция в политическия спектър, тогава може да коментираме", каза той.