|Балачев за евентуална партия на Радев: Ще отпаднат две партии - МЕЧ и "Величие"
По-рано от правителствената пресслужба обявиха, че държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към българския народ. Темата на обръщението не е посочена в прессъобщението.
На въпрос дали ГЕРБ биха се коалирали с евентуален президентски проект Балачев отговори:
"Нека да я видим първо, каква ще е партията. Радев си е Радев, но в момента е президент и като такъв, може да говори всичко. Като заеме някаква позиция в политическия спектър, тогава може да коментираме", каза той.
