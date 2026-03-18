Балабанов: Тези лицемери стояха в зала и нито един не натисна копчето
Коментарът му идва минути след като окончателно депутатите приеха великденските и коледни добавки, както и социални помощи да се изплащат всяка година на всички уязвими групи.
Балабанов заяви, че нито един от депутатите от ПП-ДБ не са подкрепили българските деца.
''Тези лицемери стояха в зала и нито един не натисна копчето. На изборите родителите добре да си помислят за какво ще гласуват'', каза той.
Относно мярката от 20 евро за компенсации на хората от високите цени на горивото депутатът каза, че от ПП-ДБ са майстори на предложения, които не работят. Балабанов разказа как по времето на Ковид кризата е имал разговор с председателят на ПП Асен Василев, който му казал "какво ти пука за хората, мисли маркетингово".
''Андрей Гюров имитира Бойко Борисов на белия лист хартия - и на двамата не им се получи", каза той. Балабанов предлага да искаме дерогация от ЕК за въглищните централи, които да могат да работят на пълни мощности.
