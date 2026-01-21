ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|БНБ каза за фалшивите евробанкноти
Как да проверите дали евробанкнотата е истинска?
Истинските евробанкноти съдържат защитни елементи, които могат да бъдат разпознати лесно без специалзирани уреди. Проверката за истинност се извършва чрез метода:
"ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ и НАКЛОНИ“
• Пипни – банкнотата е шумяща и твърда, усеща се релеф в печатните изображения;
• Разгледай – срещу източник на светлина се проверяват водният знак и защитната нишка;
• Наклони – променят се изображенията и цветовете на холограмната лента, числото на номинала в долния ляв ъгъл си променя цвета от смарагдовозелен в тъмносин.
Подробно описание на защитните елементи на евробанкнотите от серия "Европа“, както и от първата серия, е публикувано на интернет страницата на Европейската централна банка.
Какво да направите при съмнение
• Ако Ви бъде подадена банкнота и имате съмнение, че е фалшива – не я приемайте.
• Ако вече сте приели банкнота и смятате, че може да е фалшива – незабавно уведомете полицията или се обадете на телефон 112.
Използването на банкнота, за която знаете, че е фалшива, е престъпление. Фалшивите банкноти нямат стойност и при приемането им не се изплаща обезщетение.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Грип при бременни жени – рискове и превенция
16:09 / 21.01.2026
Кирил Петков публично защити Лена Бориславова
16:08 / 21.01.2026
Бориславова: Активно работя по два нови проекта, с които ще се из...
14:13 / 21.01.2026
Вдигнаха заплатите в бюджетната сфера със задна дата
14:26 / 21.01.2026
КС ще гледа оставката на Румен Радев в петък
13:21 / 21.01.2026
Руснаците продължават да разпродават имотите си в България
12:17 / 21.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS