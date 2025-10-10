БНБ актуализира цените на сребърните възпоменателни монети

© Считано от 13 октомври 2025 г., продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани. Информация за тях може да намерите на:



https://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACCommemorative/NACCommemorativeEmissions/index.htm