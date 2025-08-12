ЗАРЕЖДАНЕ...
|Автоматите за кафе временно в цялата страна може да не работят
Причината е, че от деня на въвеждането на еврото законът изисква тези автомати да приемат само евро и да връщат ресто само в евро.
Тоест автоматите на самообслужване ще приемат само евро и ще връщат ресто само в евро, предава "Труд".
Но през първите дни потребителите може да нямат евро. Хората ще бързат да похарчат левовете си, преди да изтеглят от банкомата евро. Ако автоматът на самообслужване приема само монети, ситуацията става по-сложна. През първите дни от влизане в еврозоната хората може да нямат монети евро.
Едва след като минат през няколко търговци и получат ресто в евро, хората ще имат монети от единната валута и ще могат да купят и кафе от автомат на самообслужване.
Ето къде БНБ ще обменя неограничено и безплатно левове в евро
10:14 / 12.08.2025
Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши д...
09:55 / 12.08.2025
Правителството с решение, засяга стотици хиляди българи и парите ...
09:54 / 12.08.2025
Делян Добрев: Духовна нищета! Нямат страх нито от закона, нито от...
09:54 / 12.08.2025
Експерт: Младите не виждат основателна причина да работят някъде ...
09:14 / 12.08.2025
Пенсионери: Някои стоки са поскъпнали със 100 процента. Вече не к...
08:51 / 12.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
