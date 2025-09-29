ИЗПРАТИ НОВИНА
Атанас Запрянов: Един от самолетите F-16 е с теч на гориво
Автор: Ваня Кузманова 17:17
© МС
На двуместен самолет F-16 Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари. Това заявява военният министър Атанас Запрянов в отговор на въпрос на депутата от "Възраждане" Цончо Ганев.

По думите му съгласно регламентиращите документи е налице техническа неизправност, което налага предприемане на действия за установяване причините и извършване на дейности по възстановяване изправността на самолета.

"С цел осигуряване на достъп до предполагаемия нехерметичен възел и установяване на причината за неизправността, инженерно-техническият състав от авиобаза Граф Игнатиево, съвместно с полевите представители на американската страна, са извършили значителен обем от дейности по самолета. След констатиране на вероятната причина е изготвен доклад. След консултации с американската страна е уточнено, че представител на компанията производител на самолета - "Локхийд Мартин", ще пристигне до края на септември за отстраняване на неизправността", допълва Запрянов.

Министърът посочва, че са доставени само два самолета F-16 Block 70 и те не участват в носенето на бойно дежурство за охрана на въздушното пространство на България.







0
 
 
Сега в тези таралясници да натоварим всичката американофилска паплач и да ги изпратим обратно в Аляска с искане за сторниране!
Aнонимен
преди 31 мин.
+2
 
 
Запрянов няма ли дъвка да спрете теча. Всички сте за съд, не стига че докато дойдат тия летящи ковчези ще ги брануваме а и ги плащаме за нови като са втора ръка. Мизерни и за тия пари щеше да купим двойно повече су57
Aнонимен
преди 1 ч. и 3 мин.
+2
 
 
Купете още 50 ще ги сложим по музеите! Смешници.
Коментарите са на публикуващите ги.

НОИ изплаща средно по 62 лева на ден на хората в болничен
17:30 / 29.09.2025
17:30 / 29.09.2025
Убиецът от Пещера изчакал жената да остане сама в къщата
15:52 / 29.09.2025
15:52 / 29.09.2025
Властите с подробности за случая със служителите, поискали подкуп...
15:46 / 29.09.2025
15:46 / 29.09.2025
Мъж шофира с висока скорост и без книжка, плаши полицай с нож
15:19 / 29.09.2025
15:19 / 29.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 окто...
14:36 / 29.09.2025
14:36 / 29.09.2025
Лекари откриха труп на жена в Южна България, арестуван е криминал...
14:27 / 29.09.2025
14:27 / 29.09.2025

