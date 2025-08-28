ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Атанас Запрянов: Дронът край Созопол е руски, бил е опасен
Автор: Ваня Кузманова 15:51Коментари (0)0
© Булфото
Дронът, изплувал на плажа в Созопол, е руски безпилотен летателен апарат "Орлан-10". Това потвърди военният министър Атанас Запрянов в отговор на парламентарен въпрос, зададен му от депутата от ПП-ДБ Явор Божанков.

По думите на министъра дронът не е бил безопасен, затова е взето решение да бъде унищожен.

От своя страна Божанков пита: "Какви задачи е изпълнявал и какво е разузнавал предполагаемият руски дрон "Орлан-10", изхвърлен на плаж край Созопол, и по какви причини е бил унищожен, без да бъде извършено детайлно проучване?".

"Дронът е бил със силно нарушена конструкция, липсващи части, липса на опознавателни знаци и маркировка, наличие на силна степен на обрастване по корпуса и видимите части на вътрешните отсеци – в резултат на продължителен престой в морската вода. В предната и средната му част имало залепваща лента, а по фюзелажа – въжета, закрепени за корпуса. Тези особености не позволяват сигурна класификация на опознатия като "Орлан-10" открит дрон като безопасен, а също и изключване на вероятността за монтирано допълнително оборудване или наличие на допълнително взривно устройство във вътрешните отсеци на корпуса. В практиката на ВМС от последните години, при откриването на останки от безпилотни летателни апарати, е регистриран случай на опасен боеприпас – 82 мм минохвъргачен изстрел, прикрепен към корпуса на летателното средство, заедно с ръчна граната, като механизъм за неизвлекаемост", отговаря министърът.

Запрянов посочва, че Военноморските сили на България не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал дронът, но със сигурност могат да потвърдят, че същият е престоял в морска среда поне един месец и най-вероятно е донесен до брега под въздействието на ветровете и морските течения'.


Още по темата: общо новини по темата: 332
27.08.2025 »
27.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
25.08.2025 »
24.08.2025 »
предишна страница [ 1/56 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Урсула фон дер Лайен ще посети ВМЗ Сопот?
13:23 / 28.08.2025
Експерт: Златните кюлчета и монети над определена проба, са освоб...
13:03 / 28.08.2025
Откриха внушителна ръка от статуя на Херакъл в Хераклея Синтика
13:23 / 28.08.2025
Лиснаха две кофи с фекалии по общинска служителка
12:47 / 28.08.2025
Запорираха банковите сметки на наш голям шампион
12:32 / 28.08.2025
Производител: Не са имали толкова тежка година от 20 години
12:20 / 28.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Много скоро предстои сватба!
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
08:58 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Изграждат кръгово кръстовище на Кукленско шосе
България в еврозоната
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: