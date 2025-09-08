ИЗПРАТИ НОВИНА
Атанас Зафиров: Парадът в Пекин не беше просто парад
Автор: ИА Фокус 10:51Коментари (0)443
© БНТ
Парадът в Пекин не беше просто парад, а комплекс от събития, които отразяват една значима годишнина - 80 години от края на Втората световна война и победата над фашизма. Нека нашето посещение да бъде разглеждане именно в контекста на това историческо събитие, както и срещите, които проведохме с представители на Китайската комунистическа партия. Така вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров обясни пред БНТ поводът за визитата му в Китай.

Според него, това е нещо обичайно и не е нещо, което излиза от рамките на нормалното:

"Ние имаме дълга 76-годишна история между двете партии и поканата беше чисто партийна. Аз водех партийна делегация, която взе участие и в това събитие, което беше наистина историческо, грандиозно, но не е нещо, което не се е случвало. Само преди 10 години Китайската народна република по същия бляскав и грандиозен начин отбеляза и 70-ата годишнина от приключването на войната. Така, че не е нещо, което се е случило и нещо, което би трябвало да изненадва анализатори, политици, геополитици и т.н."


ИЗПРАТИ НОВИНА
