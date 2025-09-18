ИЗПРАТИ НОВИНА
Атанас Атанасов: Опозицията да не продължава с евтините спектакли
Автор: Лора Димитрова 19:05Коментари (0)65
©
Хората се вълнуват държавата да им гарантира ръст на доходите и да се овладее инфлацията и цените. Държавата трябва да гарантира, че всеки един човек може да живее и да се развива достойно България. Това заяви депутатът от "БСП - Обединена левица" в 51-ото Народно събрание Атанас Атанасов в парламента след петия неуспешен вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". 

Той апелира опозицията да се фокусира върху важните теми за обществото, " а не върху евтини спектакли, на които станахме свидетели и днес".

"Видяхме, че с такива мотиви целият вот рефлектира именно върху тях (бел от ред: върху обществото).

Атанас Атанасов изрази съболезновай на семейството и близките на загиналия полицай в столицата.



