© Хората се вълнуват държавата да им гарантира ръст на доходите и да се овладее инфлацията и цените. Държавата трябва да гарантира, че всеки един човек може да живее и да се развива достойно България. Това заяви депутатът от "БСП - Обединена левица" в 51-ото Народно събрание Атанас Атанасов в парламента след петия неуспешен вот на недоверие срещу кабинета "Желязков".



Той апелира опозицията да се фокусира върху важните теми за обществото, " а не върху евтини спектакли, на които станахме свидетели и днес".



"Видяхме, че с такива мотиви целият вот рефлектира именно върху тях (бел от ред: върху обществото).



Атанас Атанасов изрази съболезновай на семейството и близките на загиналия полицай в столицата.



