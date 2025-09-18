ЗАРЕЖДАНЕ...
|Атанас Атанасов: Опозицията да не продължава с евтините спектакли
Той апелира опозицията да се фокусира върху важните теми за обществото, " а не върху евтини спектакли, на които станахме свидетели и днес".
"Видяхме, че с такива мотиви целият вот рефлектира именно върху тях (бел от ред: върху обществото).
Атанас Атанасов изрази съболезновай на семейството и близките на загиналия полицай в столицата.
