Асланов: Радев няма да направи партия до края на президентския мандат

© Към момента аз не вярвам, че президентът Румен Радев ще направи партия или поне докато не приключи неговият президентски мандат, а това е краят на януари следващата година, 2027 година. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ социологът Юрий Асланов.



По думите му за президента като бивш военен, това е донякъде въпрос на чест да постъпи почтено с електората, който го упълномощил да заеме най-високата държавна длъжност.



"Истината е, че много от наблюдателите, и преките играчи в политиката, гледат на появата на подобен проект на президента като на възможност той да реши техните проблеми, защото те очевидно не чувстват сила да се справят самостоятелно. А този проблем се нарича, макар че го формулират с различни думи, така нареченото отстраняване, изваждане, изчегъртване и прочие жаргонни изрази на Борисов и Пеевски от политиката. Няма как президентът да се съгласи да служи като инструмент на подобни намерения", обясни социологът.



Според него така нареченото движение "Трети март“ не е свързано с президента. "Ясна е целта на организаторите на това мероприятие – да използват авторитета на президента, който безспорно е висок, за да могат да извлекат някакви електорални ползи по повод на предстоящите поредни, извънредни парламентарни избори", добави Асланов.