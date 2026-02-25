ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Асен Василев за областните управители: Не съм ги сменял аз!
Автор: Марияна Стойчева 10:18Коментари (1)680
© ФОКУС
Тази вечер имаме уникалния шанс да отстраним Борислав Сарафов от поста, който незаконно заема като главен прокурор - преди повече от 6 месеца му изтече мандата. Това заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в парлмента, предаде репортер на ФОКУС. 

Гражданско сдружение "Правосъдие за всеки" свиква днес от 18.30 ч. пред Съдебната палата нов митинг срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Протестът е под наслов " "Сарафоff - Операция нищожен". 

"Преди повече от 6 месеца му изтече мандатът, да подканим ВСС да спре да къса минискуси, да започне да си върши работата, за която получават заплати от 7 500 евро месечно и да отстранят Сарафов, да назначат нов главен прокурор", каза Василев.

"Не съм ги сменял аз'', каза Василев по отношение на въпрос за сменените 28 областни управители и обвиненията, че всичките те са активисти на ПП - ДБ. 

''Честни избори означава МВР да спрат купения вот на ГЕРБ и ДПС - за целата всичките чадъри, които са назначени от Калин Стоянов (бел. ред бивш вътрешен министър), трябва да бъдат махнати от МВР", каза още депутатът. 

Депутатът коментира и случая "Петрохан".

"Има изискано вече международно разследване, което е единственият начин да се разбере истината напълно и изцяло. Не вярвам на българската прокуратура", каза още той и отговори на обвиненията на ПГ на "Има такъв народ": 

"Има такъв народ" в истерията си, че няма да влязат в парламента вече станаха "Имаше такъв народ", заяви Василев.


Още по темата: общо новини по темата: 194
25.02.2026 »
25.02.2026 »
24.02.2026 »
24.02.2026 »
24.02.2026 »
24.02.2026 »
предишна страница [ 1/33 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Не бе то Гюро не е ваш. Ти не си ги сменял само си ги одобрявал. И международното разследване в Петрохан ще скрие ли снимките на твоите съпартийци с гуруто ? пе*ал малоумен. Имаше такъв народ ще бъде последван от Партия пе****си.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Проклятието "Петрохан": Там са умирали и други
09:34 / 25.02.2026
Служебният социален министър успокои пенсионерите
10:04 / 25.02.2026
16% от българите се затрудняват да отопляват дома си
10:05 / 25.02.2026
България регистрира огромен спад в този сектор – втори сме по нег...
09:08 / 25.02.2026
1 евро, изразходвано чрез ваучери, генерира седем пъти по-голяма ...
08:50 / 25.02.2026
Нови правила при покупката на имот
08:50 / 25.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Бюджет 2026
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: