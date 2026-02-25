ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асен Василев за областните управители: Не съм ги сменял аз!
Гражданско сдружение "Правосъдие за всеки" свиква днес от 18.30 ч. пред Съдебната палата нов митинг срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Протестът е под наслов " "Сарафоff - Операция нищожен".
"Преди повече от 6 месеца му изтече мандатът, да подканим ВСС да спре да къса минискуси, да започне да си върши работата, за която получават заплати от 7 500 евро месечно и да отстранят Сарафов, да назначат нов главен прокурор", каза Василев.
"Не съм ги сменял аз'', каза Василев по отношение на въпрос за сменените 28 областни управители и обвиненията, че всичките те са активисти на ПП - ДБ.
''Честни избори означава МВР да спрат купения вот на ГЕРБ и ДПС - за целата всичките чадъри, които са назначени от Калин Стоянов (бел. ред бивш вътрешен министър), трябва да бъдат махнати от МВР", каза още депутатът.
Депутатът коментира и случая "Петрохан".
"Има изискано вече международно разследване, което е единственият начин да се разбере истината напълно и изцяло. Не вярвам на българската прокуратура", каза още той и отговори на обвиненията на ПГ на "Има такъв народ":
"Има такъв народ" в истерията си, че няма да влязат в парламента вече станаха "Имаше такъв народ", заяви Василев.
