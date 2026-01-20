Асен Василев: Излизането на Радев на политическия терен дава възможност на българите да изберат в каква страна искат да живеят

© Най-хубавото нещо, което се случи на протестите през миналата година е, че българските граждани разбраха, че всичко е в техни ръце. Излизането на Румен Радев на политическия терен изяснява картината в страната и дава избора на българските граждани да изберат в каква България искат да живеят. Дали искат да живеят в силна България и силна Европа или да живеят в България на двата стола, където се гледа и на запад, и на изток и това води до национална катастрофа. Или искат да живеят в държава на корупцията. Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.



Припомняме, че по-рано днес държавният глава внесе оставката си в КС, а след това от съда съобщиха за образувано вече дело.



"За г-н Радев имам няколко въпроса. Първият е дали той иска силна България в силна Европа или иска България по Орбанов модел, която да играе ролята на Троянски кон и да спъва интеграцията на страната в Европейския съюз", категоричен бе той.



Вторият въпрос, който Асен Василев зададе към президента, е относно еврозоната. "Чухме, че се радва, но в същото време искаше референдум. КС каза, че това е невъзможно. Имаше една година обществено обсъждане за Плана за въвеждане на еврото и защо тогава не чухме за референдум?", попита той.



"Разбрахме, че Радев е за 100% машинно гласуване. По време на Кабинета "Денков" обаче, когато машинното гласуване беше саботирано на първи тур на кметските избори, той не позволи да бъде сменен шефа и заместник шефа на ДАНС. Защо?", запита още Василев.



Той зададе и въпрос относно бъдещето на системата на здравеопазването, образованието, както и за позицията за запазване на текущата данъчната система.



"Това са въпроси, които господин Радев трябва да отговори не за нас като политици, а за всички български граждани. Ние ясно сме заявили, че България трябва да бъде в сърцето на Европейския съюз", заяви председателят на ПП.



Асен Василев се обърна и към гражданите: "Всички българи сега имат ясна алтернатива. Този вот ще бъде съдбовен."



Той заяви още, че смята промените в Конституцията за ненужни. "Що се отнася до това, кой да бъде служебен премиер, всичко зависи от г-жа Йотова", каза Василев.