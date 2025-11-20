© Facebook Този бюджет ще вземе от всеки гражданин 600 лева, за да напълни касичката на властта. Има пълни безобразия от типа: " 8 км път за 2 млрд. лева". И ако не се пълнят касичките на властта - няма нужда да се вдигат нито осигуровките, нито данък "Дивидент" и това, което правим, е да покажем нагледно наглостта и нахалството на това правителство. Това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев пред триъгълника на властта, къде рано сутрин от партията разпънаха голям макет на "прасе-касичка", предаде репортер на "Фокус".



Василев заяви, че това увеличение на данъци ще доведе до това хората да не получат увеличение на заплатите догодина.



"Второто е, че целият бизнес няма да инвестира, защото ще са ги дръпнали за тази година при по-нисък данък "Дивидент", каза още той и допълни, че организират подписка срещу този бюджет като всеки, който не иска неговите пари да отидат в касичката - да се подпише.



"ГЕРБ се държат като данъчни на ДПС и ги е срам да се покажат и да си защитят бюджета", каза Василев.



По отношение на темата за коледните надбавки за пенсионерите, той заяви:



"Ако от правителството преценят, че имат пари за добавки - нека даде добавки на пенсионерите, но да не е за сметка на трайното увеличение на пенсиите. Хората получават над 300 лева всеки месец траен доход, това е истинската политика, а не да се опитват с добавки, да им замажат очите''.



От "Продължаваме Промяната" организират протест пред тригълника на властта. Василев призова всички граждани да дойдат.



