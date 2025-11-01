ЗАРЕЖДАНЕ...
|Архангелова задушница e
На този ден се отдава почит към паметта на мъртвите, както и вечна признателност на загиналите в редовете на Българската армия.
Архангеловата задушница, която предхожда големия празник на Свети Архангел Михаил, намира своето основание в християнската догматика за възкресението на мъртвите. Оттам идва и почитта към починалите, която ние като християни отдаваме при всеки помен и на задушниците през годината.
На Архангелова задушница, както на всеки друг помен, се раздават сладкиши, бонбони, плодове, варено пилешко месо, вино. Освен на близките, се раздава и на хората около съседните гробове, дори да са непознати. Значението на Задушница е голямо.
Това не е само ден, в който близките и роднините на покойника се събират край гроба му, за да "ядат и пият". Поменът, който се прави, е и възпоменание на живите за починалия, че не е забравен. Според богослови това е връзката между земната и небесната Църква.
Във всеки православен храм в страната на Архангелова задушница се прави Обща панихида за починалите, молим се за душата на мъртвите и палим свещ.
