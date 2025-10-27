ЗАРЕЖДАНЕ...
|Арестуваха мъж, набил по-голямата си жена
Пристигналите по сигнал за побой полицаи установили, че след скандал между 36-годишен мъж от септемврийското село Варвара и 38-годишната жена, с която живее, мъжът я ударил няколко пъти по главата.
Насилникът е задържан в ареста на Районното в Пазарджик за 24 часа. По случая се води бързо производство под надзора на прокуратурата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
