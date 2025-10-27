ИЗПРАТИ НОВИНА
Арестуваха мъж, набил по-голямата си жена
36-годишен мъж е задържан заради нанесена телесна повреда в условията на домашно насилие в Пазарджик. 

Пристигналите по сигнал за побой полицаи установили, че след скандал между 36-годишен мъж от септемврийското село Варвара и 38-годишната жена, с която живее, мъжът я ударил няколко пъти по главата. 

Насилникът е задържан в ареста на Районното в Пазарджик за 24 часа. По случая се води бързо производство под надзора на прокуратурата.







