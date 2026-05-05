Инфлуенсърът Стоян Колев, известен с прякора "генгста транспортера“, бе арестуван снощи от бургаската полиция. Това стана ясно от видео на живо, излъчено от самия Колев по време на ареста.

В кадрите се вижда грубото му отношение към жена, която го придружава в колата и към униформените, които го спират и извършват проверката.

Колев демонстрира пренебрежително отношение и заявява, че няма основание за задържането му. Обръща се към полицаите с това, че е трябвало да го арестуват като бил "генгста“, защото сега вече бил инфлуенсър.

Стоян Колев е задържан за срок до 24 часа, като по случая е образувано досъдебно производство по член 320 от НК - за "подбуждане към престъпление чрез проповед пред множество хора, печатни произведения или по друг подобен начин". С действията си в социалните мрежи Колев е подтикнал последователите си да дойдат на място с цел провокация и да станат свидетели на случващото се.

Не е ясно какви биха били последствията, ако се бе стигнало до конфликт или ескалация на напрежението. Именно и това е била причината в района да е имало толкова засилено полицейско присъствие. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години.