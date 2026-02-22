ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ансамбъл "Пирин" загуби един от най-добрите си танцьори
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:54Коментари (0)775
©
Почина Велислав Шушков – танцьор от световноизвестния ансамбъл "Пирин“. Новината за кончината на именития благоевградчанин съобщиха колегите му от ансамбъла, описвайки го като отдаден артист и скъп приятел. 

"Велислав не беше просто талантлив танцьор - той беше сърце, енергия, усмивка. Искрен, земен и добър човек, който присъстваше истински и на сцената, и в живота ни. Загубата му оставя празно място, което ще усещаме дълго…“ 

Поклонението се е състояло днес, неделя, 22.02.2026 г., от 14:30 ч. в Траурен център "Мемориал“ – Нови гробища, Благоевград.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
АПИ: 405 машини са на терен!
11:24 / 22.02.2026
Корнелия Нинова: Не виждам "нова посока" в БСП
11:08 / 22.02.2026
"Възраждане": Искаме обяснение за американските военни самолети н...
10:29 / 22.02.2026
Екатерина Михайлова: Това, което виждаме в Народното събрание, е ...
11:24 / 22.02.2026
Георг Георгиев: Очевидно е в какви проблеми се замеси този служеб...
10:50 / 22.02.2026
Експерти: На "Петрохан" е имало дронове, кемпери и мотори за поне...
10:03 / 22.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: