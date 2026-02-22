Ансамбъл "Пирин" загуби един от най-добрите си танцьори

© Почина Велислав Шушков – танцьор от световноизвестния ансамбъл "Пирин“. Новината за кончината на именития благоевградчанин съобщиха колегите му от ансамбъла, описвайки го като отдаден артист и скъп приятел.



"Велислав не беше просто талантлив танцьор - той беше сърце, енергия, усмивка. Искрен, земен и добър човек, който присъстваше истински и на сцената, и в живота ни. Загубата му оставя празно място, което ще усещаме дълго…“



Поклонението се е състояло днес, неделя, 22.02.2026 г., от 14:30 ч. в Траурен център "Мемориал“ – Нови гробища, Благоевград.