Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:24
©
Дейвид, англичанин, който живее в България от повече от година, предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като показа колко му струва седмичният пазар у нас. Според него цените са по-високи, отколкото във Великобритания, въпреки че страната му харесва заради храната, културата и по-спокойния начин на живот.

"Ако трябва да обобщя – първо храната, разбира се. В България има възможност за балансиран начин на живот. Хората намират време за кафе, хубава вечеря, докато във Великобритания това го няма – няма баланс между работа и личен живот“, коментира Дейвид пред bTV.

Въпреки положителните впечатления, цените в супермаркетите у нас го изненадват.

"Цените са европейски, но не с европейски заплати и точно там е проблемът според мен“, посочва младият мъж.

Видеото му събра над милион гледания и раздели обществото – едни го подкрепят, други твърдят, че пазарува скъпо и предпочита вносни стоки.

"Смисълът да направя видеото не беше задължително за себе си, а по-скоро за хората, които живеят със средна работна заплата. Когато сравняваш средната заплата с цените на продуктите, тук идва проблемът“, обяснява Дейвид.

Според него положението не е еднакво навсякъде. Най-голямата разлика между доходите и цените се усеща извън столицата.

"Най-високите заплати са в София, хората с големи доходи са там. Проблемът е в по-малките градове и селата, където цените остават същите, но заплатите са значително по-ниски“, казва той.

За сравнение Дейвид обяснява, че във Великобритания има регионални различия в цените.

"Аз живеех в Есекс близо до Лондон. Там цените бяха по-ниски от тези в Лондон. Като цяло стандартът на живот е по-висок, има по-високи данъци, електричество, вода, но ако говорим само за храната, имам чувството, че плащате същите цени тук, каквито бихте платили във Великобритания. Ако плащате същите цени, но заплатите са значително по-ниски, нещо не се връзва“, обяснява той.



