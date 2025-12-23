ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Анета Пени: Добре организирана сватба за около 100 човека възлиза на около 35 000 лева
Автор: Цоня Събчева 23:20Коментари (0)110
©
Всяко издание на "Sofia Wedding Expo“ се различава от предишното, най-малкото с това, че се представят новите тенденции в сватбеното облекло, че има нещо интересно, което не се е представяло до момента. Това каза организаторът на сватбеното изложение "Sofia Wedding Expo“ Анета Пени в предаването "Метроном“ на Радио ФОКУС.

Изложението ще се проведе на 17 и 18 януари 2026 г. в хотел "София Балкан Палас“. На него ще бъдат представени всички услуги, свързани с организацията на сватбеното тържество. "Входът е с покани, които се разпространяват със списание "Сватба“ или с регистрация на сайта на изложението. При липсата на покана или регистрация има вход от 2 евро на самото изложение. На втория ден по-решителните могат дори да си капарират различни услуги. Изложителите дават големи отстъпки в тези два дни. Всички посетители участват и в томбола с много хубави награди всяка година“, разказа организаторът.

Анета Пени разказа за тенденциите в организирането на сватбени тържества през последните години. По думите й все повече младоженци се обръщат към сватбени агенти, които поемат цялата организация на сватбения ден. Затвърждава се и тенденцията да се организират сватби на открито през летния сезон на места извън градовете. "Това са сватби, които продължават цял уикенд, с различни игри, които се организират. Гостите могат да си направят една екскурзия до някъде. Много младоженци избират и чужбина“, обясни тя.

Добре организирана сватба за около 100 човека възлиза на около 35 000 лева. "В зависимост от това какво младоженците искат на тази сватба, цените могат да бъдат и много, много по-високи. Чухме и за сватба за половин милион, като само живите цветя са били на стойност над 70 000“, сподели Пени.

Все повече двойки повтарят обетите си на 10-та или 20-та годишнина.  

Палитрата от сватбени цветове е огромна. "Те могат да бъдат съчетание от наситени тонове, от ярки тонове, балансирани, топли и неутрални тонове със земни акценти. Разнообразието е изключително голямо“, изброи Анета Пени.

Преди броени дни Pantone обяви цветът за 2026 г. – нюанс на бялото, наречен Cloud Dancer. "Очакваме, че през следващата година този нюанс, който фокусира върху едно спокойствие и естественост, ще бъде използван от младоженците в тематичните цветове за тяхната сватба, както и в булчинските рокли“, допълни тя.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", има пострадал
20:40 / 23.12.2025
Иво Танев: Милен Цветков беше камъче в обувката, никой не излезе ...
19:28 / 23.12.2025
Поли Карастоянова: Зимните курорти са напълно резервирани
20:41 / 23.12.2025
След тежката катастрофа на Владая: 30-годишна жена е с опасност з...
19:03 / 23.12.2025
Каква е обстановката по пътищата? АПИ с последна информация 
17:33 / 23.12.2025
АПИ: Тръгвайте на път готови за зимни условия
17:02 / 23.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
България в еврозоната
Коледно-новогодишни празници 2024/2025
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: