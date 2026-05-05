Министър-председателят Андрей Гюров посети Трета авиационна база край Граф Игнатиево, за да се запознае на място с напредъка по инфраструктурните проекти за новите изтребители F-16 Block 70.

Визитата се състоя в навечерието на 6 май – Деня на храбростта и празник на Българската армия, информира Plovdiv24.bg. Гюров проведе работна среща с ръководството на елитното военно поделение и инспектира обектите, които се изпълняват във връзка с бъдещата експлоатация на модерната бойна техника.

Министър-председателят използва повода, за да поздрави военнослужещите по случай техния професионален празник. Той разговаря лично с пилотите на F-16 Block 70, които ще демонстрират способностите на авиационната техника по време на тържественото отбелязване на 6 май.