Купуването на гласове не е битка само на служебното правителство, а на цялото общество. И единственият начин, по който ще разберем дали я печелим, е когато видим активността на гражданите по време на вота. Ако видим, че те гласуват масово, спокойни са и знаят че техният глас ще бъде преброен и ще тежи – тогава ще знаем, че сме спечелили тази битка. И мисля, че заявките, които правят с действията си главният секретар, вътрешният министър и МВР – отиват в правилната посока. Ние не мерим в брой арести, а по доверието, което създаваме у гражданите. Това заяви в предаването "На Фокус" служебният премиер Андрей Гюров, коментирайки акциите срещу нарушаването на изборните права на гражданите и арестите, свързани с купуване на гласове от последните седмици.
Според него доверието на българските граждани се е засилило. Това се вижда по сигналите - когато хората имат доверие в институциите, те са открити, споделят информация и очакват действия. И именно това наблюдаваме - над десеткратно увеличение на сигналите, конкретни действия и реални резултати", подчерта той.
И даде пример със заловената преди ден руска гражданка, която предлагала пари за гласуване в полза на конкретна партия преди предстоящите избори. "Тук не говорим за отделни избиратели, а за цели избирателни секции, които се купуват, за да се осигурят определен брой гласове. Това трябва да бъде прекъснато", категоричен е министър-председателят.
Гюров изтъкна, че на миналите избори се оказало, че нарушенията са били именно в цели секции: "И най-интересното е, че институциите нехаят за това. Нямаше превантивни действия на МВР, нито арести, да не говорим за последствия в прокуратурата".
По думите му имаме сериозен институционален проблем с прокуратурата. "И това е ясно не само на нас, но и на българските граждани. Нашата работа е сигналът да стигне до прокуратурата. Но трябва да е ясно какво се случва там. както в случая със задържания кмет за нарушаване на изборните права на гражданите. Било му е повдигнато обвинение, но само час по-късно постановлението е променено и същият кмет е извикан като свидетел. Въпросът е кой и защо е променил мнението на прокуратурата в рамките на час?", попита министър-председателят.
Той изъкна, че много хора "се опитват да ни убеждават, че е невъзможно да се преборим със завладяната държава. "Но нашето правителство - с начина, по който работи, и премерът, който даваме - се опитваме да покажем, че това не е така".
