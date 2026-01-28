© ФОКУС Подуправителят на БНБ Андрей Гюров прие поста на служебен министър- председател, предаде репортер на ФОКУС. Това заяви самият той пред журналисти.



ФОКУС вчера първи съобщи, че именно Гюров ще бъде служебен премиер. Макар, че Гюров се е съгласил, окончателният избор остава за президентът. Съгласно член 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.



Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции - председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на БНБ Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – съответно Велислава Делчева, Мария Филипова.



Държавният глава Илияна Йотова следва да проведе срещи и разговори с тях и след това да обяви избрания от нея служебен премиер. На 29 януари, четвъртък, в 13.00 часа държавният глава ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.



На 30 януари, петък, Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата.



