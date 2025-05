Андрей Арнаудов: Все повече българи си идват от чужбина

© По данни на Националния статистически институт от 2020 година насам има значително трайно покачване на броя на българите, които се прибират да живеят в родината си. Ако сега държавата ни предприеме бързи и целенасочени действия, като подпомогне сънародниците ни, живели години наред в чужбина, да се приберат, би могла да реши редица проблеми. Все повече българи си идват от чужбина, расте вносът на чуждестранни работници



Анна-Мария Андреева е родена и израснала в Съединените щати, днес живее в България. Родителите ѝ заминават за САЩ през 1993 г., за да учат там, а после остават. После отиват и баба ѝ и дядо ѝ. Анна-Мария е израснала сред много българи, което е укрепило вярата ѝ, че страната ни има потенциал.



"Научих български заради прабаба ми, който дойде в Щатите да ме гледа", споделя тя.



Отвъд прагматичния мотив на българите да се завърнат в родината си, за мнозина от тях и техните деца остават любовта, интересът към корените и чувството за дълг да допринесат за развитието на страната на дедите си.



В периода около ковид през 2021 г. Анна-Мария се прибира у нас за няколко месеца, за да усети живота тук и да вземе решение къде иска да живее в бъдеще. По време на обучение във Франция тя започва да обмисля варианта да се завърне у нас.



Сега заедно със сестра си Анна-Мария тя работи за каузата на сдружение "Завръщане в България", което подпомага българите, живеещи извън страната, да се установят по-лесно в родината си. Обединяват усилия с други организации, платформи и компании с подобна кауза. Техни партньори са Иван Христов и Андрей Арнаудов, които преди пет години създават частната инициатива Bulgaria wants you, чиято мисия е да върнат българите в страната, като им помогнат да изградят кариерата си в България.



По данни на статистиката от 2020 г. насам, с изключение на 2021 г., повече българи се прибират, отколкото занимават. Ние самите усещаме по работата си, че все повече хора се завръщат в страната. Става дума за хиляди, разказва Андрей Арнаудов.



Наесен ще бъде рестартирана модернизираната платформа Bulgaria wants you, с повече функционалности и възможност за регистрация, което ще направи и по-точни данните. Компаниите и институциите ще разполагат с повече информация за хората, които имат интерес да се завърнат в страната.



Изследванията показват, че когато една източноевропейска страна достигне 70% от стандарта на западните, хората се прибират. В момента сме на 65-66%. Има и криза в Западна Европа, която се усеща, особено във Великобритания и Германия. Друг фактор е относително по-голямата сигурност в България заради ситуацията с мигрантите на запад – всичко това дава по-добри позиции на страната ни да си върне хора, които са я напуснали, коментира Андрей Арнаудов пред БНР.



"Ние нямаме демографска стратегия – трябва да е ясно. Това нещо, с което разполага българската държава в момента, е 140 страници, отговарят за изпълнението му 27 институции, няма срокове, няма бюджет, няма цели, няма отговорност. Трябва да се възобнови работата по демографска стратегия за следващите 5-10 години, да имаме конкретни мерки, които са държавен приоритет, конкретен бюджет за тези мерки, срокове и цели."



На 14 юни предстои голям форум на Bulgaria wants you в Интер експо център в София.



През следващите години Андрей Арнаудов мечтае бизнесът и държавата да създадат достатъчно условия за завръщането на максимален брой хора.



"Вярвам, че в следващите 5 години още стотици хиляди българи могат да се приберат и те да повлияят на целия демографски тренд в страната."