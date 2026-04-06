Завърши двуседмичният курс на обучение за охрана и защита на критични обекти от летищната инфраструктура, който се проведе в 3-та авиационна база в Граф Игнатиево под ръководството на американски инструктори от авиобаза Рамщайн, Германия, съобщиха от Военновъздушните сили на България.

В него взеха участие и военнослужещи от 24-та авиационна база в Крумово, 22-ра авиационна база в Безмер и 12-та авиационна база в Долна Митрополия.

Обучението премина през теоретични и практически занятия, свързани с прилагането на техники, тактики и процедури за защита на военно летище.

Българските военнослужещи преминаха успешно практическите упражнения и получиха сертификати за придобитите способности.

За дългогодишното съвместно сътрудничество с Военновъздушните сили на САЩ в Европа в интерес на сигурността, на американските инструктори бяха връчени почетни плакети от името на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев и командира на 3-та авиационна база полковник Методи Орлов.