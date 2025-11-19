ИЗПРАТИ НОВИНА
Алибегов: Увеличението на таксите е безпрецедентно и поставя много бизнеси под риск
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:59Коментари (0)269
©
Ново сериозно увеличение на държавните такси, плащани към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), предизвика остра реакция от страна на бизнеса. Браншови организации алармират, че от 1 януари част от тарифите скачат между 10 и 30 пъти, което ще засегне всички по агрохранителната верига – от фермери и ветеринарни клиники до хранителни магазини и заведения.

Таксите са еднократни и се плащат при различни административни услуги в БАБХ – регистрация, одобрения, проверки и изследвания. Сред конкретните примери:

Малки магазини и заведения до 50 кв.м – таксите се увеличават приблизително 6 пъти. За производствени цехове  от досегашните 34 лв. скачат на 1060 лв. (около 542 евро). Заведения и обекти за търговия с храни-  таксата от 34 лв. за регистрация вече е 230 евро.

Според браншовите организации увеличението е безпрецедентно и поставя много малки и средни бизнеси под риск.

Ричард Алибегов от Българската асоциация на заведенията коментира пред БНТ, че с новите тарифи институциите сами не спазват правилата, наложени при готвеното въвеждане на еврото:

"Това са поредните такси, които се увеличават. Както никой нямаше да вдига цените и както на бизнеса му е забранено да ги вдига, приехме правила, които трябва да се спазват. В същия момент институциите не спазват абсолютно никакви правила. За предпр

иятия стигаме до такса от 1500 лв. за узаконяване, а преди е била стотина.“

По думите му моментът е "възможно най-неподходящ“ за нови финансови тежести за бизнеса, особено на фона на страховете около въвеждането на еврото.

БАБХ заявяват, че увеличението е вследствие на промени в европейското и националното законодателство, като целта е да се намалят разликите в таксите между различните видове бизнеси и да се актуализират стойностите според реалните разходи на агенцията.

Тарифата, която се отменя, е в сила от 2011 г. и е променяна само три пъти – последно през 2017 г. Според анализа на Агенцията, събираните суми не са били актуализирани повече от 10 години.

Общо 13 браншови организации – сред които млекопреработватели, животновъди, хлебари и винари – са изпратили писмо до премиера с искане новите такси да бъдат отложени.







