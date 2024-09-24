"Алианс за права и свободи" утвърди листите за изборите: Ахмед Доган повежда коалицията в два района

© От коалицията"Алианс за права и свободи" утвърдиха листите си за предстоящите избори. Почетният председател на ДПС Ахмед Доган се завръща в активната политика, той повежда листите на коалицията в Кърджали и Разград.



Председателят на ДПС Джевдет Чакъров пък е водач на листите в Бургас. Рамадан Аталай ще е лидер в Пловдив-област и Русе. В Благоевград в надпреварата срещу Делян Пеевски излиза Ахмед Вранчев, докато в Хасково Мюмюн Мюмюн.



Целият списък с водачите:



1. МИР Благоевград - Ахмед Вранчев



2. МИР Бургас - Джевдет Чакъров



3. МИР Варна - Хюсни Адем



4. МИР Велико Търново - Ерджан Алкова



5. МИР Видин - Ваня Василева-КП



6. МИР Враца - Ализан Яхова



7 МИР Габрово - Юсеин Вейселов



8. МИР Добрич - Нежля Амди-Ганева



9. МИР Кърджали - Ахмед Доган



10. МИР Кюстендил - Явор Хайтов-КП



11. МИР Ловеч - Красимир Красимиров



12. МИР Монтана - Иван Замфиров



13. МИР Пазарджик - Таркан Шериф



14. МИР Перник - Валери Григоров-КП



15. МИР Плевен - Марио Рангелов



16. МИР Пловдив - Николай Цонев-КП



17. МИР Пловдив област - Рамадан Аталай



18. Разград - Ахмед Доган



19. МИР Русе - Рамадан Аталай



20. МИР Силистра - Джевдет Чакъров



21. МИР Сливен - Владимир Мартинов



22. МИР Смолян - Хайри Сальков



23. МИР София-23 - Веселин Пенев-КП



24. МИР София-24 - Павлин Найденов-КП



25. МИР София-25 - Явор Хайтов-КП



26. МИР София област - Кристина Александрова



27. МИР Стара Загора - Севим Али



28. МИР Търговище - Танер Али



29. МИР Хасково - Мюмюн Мюмюн



30. МИР Шумен - Джейхан Ибрямов



31. МИР Ямбол - Димитър Николов