Алгафари: Всеки е свободен да сънува, неговите съветници са го предупредили
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:57Коментари (0)120
© NOVA NEWS
Политологът Нидал Алгафари анализира възможностите за съставяне на правителство в настоящия парламент. Според него шансът е в третия мандат, тъй като ГЕРБ и "Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) вече са "изгорили мостовете“ помежду си.

Алгафари смята, че евентуални нови избори биха довели до почти същите резултати, с разлика от едва 3 до 5 народни представители за отделните формации. Относно хипотезата за нов проект на Румен Радев, политологът заяви: 

"Смятам, че сега не му е времето и той няма да го направи. Неговите съветници са го предупредили, че проекти на предишни президенти не се получиха. Рейтингът на институцията Президентство не е равен на името Радев, Първанов или Стоянов“. Той допълни, че ако Радев все пак влезе в политиката, би привлякъл разочаровани избиратели от "Възраждане“.

Формулата за правителство с третия мандат

Политологът посочи БСП като логичен получател на третия мандат, ако президентът иска реален опит за кабинет.

"За мен най-добрият вариант за кандидатура от БСП за министър-председател е господин Петър Кънев. Той е близък с абсолютно всички, с достатъчно опит и е експерт, срещу когото досега никой не е казал нещо лошо“, подчерта пред NOVA NEWS Алгафари.

Според него подобен кабинет би могъл да събере подкрепа от над 121 депутати от различни партии, които се опасяват, че няма да влязат в следващо Народно събрание.

Отношенията между президента и ПП-ДБ

Алгафари коментира интервюто на Асен Василев за "Ди Пресе“ и очакванията му за победа на ПП-ДБ.

"Всеки е свободен да сънува сънища. Именно господин Радев намери тези хора, той ги лансира, той ги назначи в нарушение на Конституцията и им помогна с всичко, след което той лично ги нарече "шарлатани“, припомни политологът. Той определи като грешка опитите за натиск върху парламента чрез "улицата“, заявявайки, че улицата никога не е командвала успешно държавата.

Вотът и машините

Във връзка с искането за 100% машинен вот, Алгафари направи сравнение със социалното поведение на пенсионерите: "Тези хора се притесняват. По същия начин те се редят на опашки пред гишетата, за да си вземат пенсиите на ръка, вместо от банкомат“. 

Бъдещият служебен премиер

Ако се стигне до нови избори, политологът прогнозира, че президентът отново ще избере Димитър Главчев за служебен премиер. По думите му вариантът "Андрей Гюров“ е малко вероятен.


