ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
"Алфа Рисърч": Все повече хора у нас одобряват еврото, но най-големият им страх е, че цените в магазините ще скочат
Автор: Самуил Иванов 15:58Коментари (0)217
©
Одобрението за влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари 2026 година плавно расте. Над 70% от хората обаче се притесняват, че цените у нас ще скочат заради замяната на лева с еврото. Това показват последните данни на Агенция "Алфа Рисърч" по отношение на обществените нагласи в България за въвеждането на еврото на 1 януари 2026 година. 

Те бяха представени на специален брифинг в Министерския съвет от социоложката от "Алфа Рисърч" Боряна Димитрова. 

От данните става ясно, че през юли одобрението за въвеждането на еврото е 49,2% , а неодобрението 45,8%. За сравнение през юни тази година одобрението е било 46,5%, а неодобрението - 46,8%. 

"В обществото продължава да има паритет по отношение на въпроса "за" или "против" въвеждането на еврото, но виждаме, че одобрението постепенно си пробива път", заяви Боряна Димитрова. 

При бизнеса одобрението за еврото продължава да бъде високо. "Алфа Рисърч" отчита 69% одобрение за използването единната европейска валута през юли, докато само 30% са против. 

Ножицата между хората, които определят присъединяването на България към еврозоната като успех и които имат резерви, се разтваря по-широко. 42,5% от хората определят приемането на единната валута като "успех" за страната, докато 35,1% имат по-резервирана позиция. 

Обществото обаче продължават да имат множество страхове по отношение на краткосрочните ефекти от въвеждането на еврото. Отрицателните оценки преобладават - близо 47% от хората очакват по-скоро негативни последици в първите месеци от приемането на единната европейска валута през месец юли. 39% смятат, че ефектите ще са по-скоро позитивни. Мнозинството от представителите на бизнеса е уверено обаче, че краткосрочните ефекти ще бъдат по-скоро позитивни. 

"Ключови за обществените нагласи по отношение на еврото ще бъдат предстоящите месеци до въвеждането на еврото, както и първите пет-шест месеца от неговото въвеждане, защото тогава ще бъдат усетени краткосрочните ефекти от промяната", заяви Боряна Димитрова. 

Позитивните ефекти

Българите очакват най-големите ползи от влизането в еврозоната да са свързани с пътуванията в чужбина, улесняването на търговията, липсата на такси при обмена на пари, по-голяма икономическа стабилност и др. 

"Тези очаквания, в които липсва популизъм и свръхочаквания, съответстват на социалния профил на поддръжниците на еврото. Това са хора с по-високо образование, работещи в модерни индустрии и информирани за реалните икономически процеси в страната", заяви социоложката. 

Негативните ефекти

Социологията отчита, че хората вече не се притесняват толкова много, че техните доходи ще се свият заради влизането в еврозоната. 70,5% от хората обаче се страхуват, че ще има нелоялни търговски практики, спекула и изкуствено повишаване на цените на основните продукти у нас. 

"Ръстът е над 15%. Негативите се съсредоточават в една точка - високите цени. Страхът от силно нарастване на цените още преди приемането на еврото е доста сериозен", заяви Димитрова.

И продължи: "Всички можете да направите съпоставка, че делът на хората, които се страхуват от повишаването на цените, е доста по-сериозен от противниците на еврото. Какво показва това? Това показва, че тези страхове се споделят от много широки групи в обществото - такива, които не са непременно противници на еврото, но които имат своите основания за страхове. Тук определено трябва да свети една от червените лампи".

Двойното обозначение на цените

"Основното нещо, което обърква хората, е и което споделят с нас, е, че се подвеждат от по-ниските цени. Виждат, че по-ниската цена - вместо 8 лева или 4 евро, виждат 4 лева. Радват се на по-ниската цена, но после разбират за объркването си", обясни Боряна Димитрова. 

Данните от проучването показва, че близо 34% от хората не смятат, че двойните цени ги объркват. 36,1% обаче споделят, че често се подвеждат заради обозначаването им. 

Според социоложката е много важно да има достатъчен дълъг период от време, в който хората да свикнат с двойните цени.



Още по темата: общо новини по темата: 1198
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
предишна страница [ 1/200 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Европейският модел прогнозира край на лятото след силен фронт
14:35 / 13.08.2025
Експерт: Банките вече не дават кредити на куцо и сакато. Има хора...
14:21 / 13.08.2025
Финансист показа касова бележка от бензиностанция на АМ "Тракия" ...
13:38 / 13.08.2025
Предложение: Повече родители да могат да работят дистанционно по ...
14:19 / 13.08.2025
"Тухла върху блато": Брокер сподели за един прост тест, който мож...
12:12 / 13.08.2025
Прокуратурата проверява АПИ заради шефските бонуси за над 2 млн. ...
12:13 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
На днешния ден в Асеновград е роден първият човек в света, който вдигна три пъти собственото си тегло
На днешния ден в Асеновград е роден първият човек в света, който вдигна три пъти собственото си тегло
20:06 / 11.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
09:20 / 11.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: