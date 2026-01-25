ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Албанецът с българска душа: Нито една стотинка не давам на такива пишман сервитьори
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:14Коментари (0)1229
© Facebook
В Гърция казваш на сервитьора ‘’Може ли да сложим една маса тук?’’ Само чуваш ‘’Γιάννη, γρήγορα έλα εδώ’’ (вика колегата) и след 2 минути масата с бяла покривка ти е сложена, даже и вода имаш. Това сподели във фейсбук Лео Кадели, албанецът с българска душа. Той е създатее на популярна интернет платформа "Приятели, помагайте!“, към която вече са се присъединили хиляди хора, като най-бързо откликват българи, живеещи по света. Всеки участва според възможностите си – с лични дарения, безвъзмезден труд, транспорт. Ето какво още написа по отношение на облсужване на Гърция и България:

В България питаш нещо сервитьора и те посреща ‘’Чакай малко’’ или в най- добрите случаи ‘’Ей, сега’’. Когато поръчваш вода, ти идва след 20-30 минути, прави се на луд и без да те пита каква вода, ти носи Acqua Panna, което в Италия е жълти стотинки, а тук ти я продава 10 лв. Когато му кажеш, може ли българска вода (слава на Бога има страхотни български минерални води) те гледе така лошо, че ако не е отворил Panna-та по пътя, ще има оправдание да ти откаже.

След това се почва една борба с него за поръчка, накрая на 10-15% бакшиш не ти казва нито благодаря, а те гледа толкова лошо.

Бил съм на всички страни в този бизнес.

1. От 1998 до 2004 съм бил сервитьор, барман и собственик на различни заведения в Гърция (повечето в Атина). Изкарал съм като барман по 2-250€ на ден бакшиш. Имал съм случаи и са ми оставяли по 100% от сметката бакшиш. Организирах работата си максимално бързо, красиво, а те ходят като сакати, или все едно жената ти те е оставила снощи. Как да имаш, като не искаш да знаеш, как?

2. 2004 съм бил сервитьор за малко време в Италия (Милано).

3. 2005 съм управлявал заведение на брат ми в Албания.

4. От 2007 до 2014 съм бил собственик на няколко различни заведения и хотел в България.

5. От 2014 досега съм само клиент и то все по-малко стъпвам на заведения. Взимам един дюнер от арабин, той с развален български, аз още с по-развален, но се разбираме и се прибирам вкъщи.

Обслужването в България е толкова ниско ниво, толкова може да те дразни един сервитьор, че даже на гишето на КАТ са по-усмихнати.

Знаете, колко много обичам България, знаете колко много обикалям районите, но обслужването е с толкова сърдита муцуна или получаваш една фалшива усмивка.

Нито една стотинка не давам на такива пишман сервитьори. Трябва да се бориш днес, а не просто да движиш и да се перчиш.

Не, че ходя много по заведенията, но нямам търпение да видя как ме обслужват вече роботи.

Усмихнете се бе хора, обърнете внимание на работата си, много повече пари ще изкарате, дори и само това да ви е в главата.

Моето уважение към свестните сервитьори, сигурен съм, че има такива. Срещнал съм, но се броят на пръстите на едната ръка.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Сноубордистка пострада при Седемте рилски езера, вдогнаха медицин...
12:11 / 25.01.2026
Лияна Панделиева: Нищо не го спира да се настани в останките и да...
11:18 / 25.01.2026
Лекар: Има грип, но има и COVID-19
11:34 / 25.01.2026
Клиентка: Както беше два лева, сега е две евро
09:59 / 25.01.2026
Жителка от родното село на Румен Радев: Живеем в локви, водата е ...
11:45 / 25.01.2026
Пиян българин подлуди самолета от Лондон за София
09:16 / 25.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
10:28 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кино Космос на концесия
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: