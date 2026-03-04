Борислав Гуцанов в парламента по отношение на разширяващия се конфликт, предаде репортер на ФОКУС.
Гуцанов призова да се види с какъв резерв разполага България, защото цената на петрола се покачва драстично - дали имаме достатъчно запаси от петрол, газ и всички енергийни ресурси.
"Трябва да се видят всичките планове за евентуална миграционна вълна. На следващо място, когато имаше два конфликта, толкова близко до нашата граница, трябва да се види каква е реалната ни готовност за действия'', заяви още Гуцанов.
"Правителството е длъжник на държавата и на българските граждани по този въпрос. Трябва да се помисли дали президентът да не свика Консултативният съвет за национална сигурност", каза още депутатът и допълни, че първо правителството трябва да си свърши работа, защото ситуацията е много "сложна и ескалираща".
