|Актьорът Росен Белов е сред арестуваните за оргия с дрогиран младеж
По данни на "Финанси.BG" работилницата е на министъра на културата Мариан Бачев и съпругата му, допреди актьорът да заеме държавния пост.
Вчера от bTV съобщиха, че доктор Станимир Хасърджиев заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове в столичния квартал "Дианабад". От Софийската районна прокуратура съобщиха за bTV, че мъжете са задържани за престъпление, при което е упражнена принуда с оръжие спрямо момчето.
Съдът е оставил Хасърджиев и мъжа, работил във Френския легион, зад решетките. Актьорът и гръцкият модел са под домашен арест. Националната пациентска организация, чийто директор е д-р Хасърджиев, се разграничи от него.
