ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ако видите оферта за бяло саламурено сирене на цена под 10 лв./кг, то става дума за имитиращ продукт
Колко фалшиво сирене консумираме?
Според данните на Министерството на земеделието и храните, само за половин година сме изяли почти 6000 тона имитиращи продукти. Най-големи количества мандрите са произвели през март (1095 тона) и юни (1049 тона). Въпреки това производството намалява – през първата половина на миналата година продажбите на имитации са били дори повече – 6391 тона.
Какво казва законът?
По българския държавен стандарт (БДС) "сиренето“ е млечен продукт, произведен изцяло от мляко и закваска, със съдържание на мазнини и протеини, характерно за съответния вид (краве, овче, козе или биволско). Всички други продукти с растителни мазнини трябва да бъдат обозначени ясно като "имитиращ продукт“ или "продукт с растителни мазнини“.
Как да разпознаем истинското сирене?
Експертите съветват потребителите да обръщат внимание на няколко основни признака:
Етикетът – истинското сирене съдържа само мляко, закваска, мая и сол. Упоменаването на "растителни мазнини“, "палмово масло“, "нишесте“ или "емулатори“ означава имитация.
Цената – традиционното сирене има себестойност. Ако видите оферта за бяло саламурено сирене на цена под 10 лв./кг, вероятно става дума за имитиращ продукт.
Вид и консистенция – истинското сирене е плътно, троши се, но не се рони като тебешир и не е гумено. При нарязване отделя лека влажност от саламурата, но не и мазен филм.
Вкусът – натуралното сирене има леко кисел вкус заради закваската. Прекалено неутралният, мазен или изкуствено солен вкус е сигнал за имитация.
Топенето – при печене сиренето трябва да се топи и да покафенява. Имитиращите продукти често се разтичат на мазни петна или изобщо не се топят.
Диетолози предупреждават, че системната консумация на продукти с растителни мазнини – особено с палмово масло и хидрогенирани мазнини – може да повиши риска от сърдечносъдови заболявания и затлъстяване. Освен това потребителят остава с усещането, че приема млечни протеини и калций, а в действителност организмът му не получава тези ценни хранителни вещества.
Как да се предпазим: Четете внимателно етикетите, избирайте марки, които ясно посочват, че са по БДС, проверявайте сертификати и обозначения, купувайте от магазини с добра репутация, а не от съмнителни обекти.
Истинското сирене е неразделна част от българската трапеза и традиция. За да сме сигурни какво слагаме на масата си, трябва да бъдем внимателни потребители. Етикетът, вкусът, цената и консистенцията могат да ни подскажат дали пред нас стои автентичен млечен продукт или поредната имитация.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мъж бе нападнат от мечка в Родопите, кучето му го спаси
08:41 / 26.08.2025
Лекар за състоянието на Марти: Никой не може да даде прогноза
08:36 / 26.08.2025
Температурите тази сутрин паднаха до едва 4 градуса!
08:09 / 26.08.2025
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от рабо...
08:29 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Хиляди българи са именици
08:00 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS