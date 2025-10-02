ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ако сте на сумарно работно време, работодателят е длъжен да ви предупреди за промени в графика поне 24 часа предварително
Какво казва законът – проверка на "Фокус"?
Член 142, ал. 2 от Кодекса на труда допуска въвеждането на СИРВ за период до 6 месеца, а в някои производства – до 12. Това означава, че работникът може в отделни седмици да работи повече или по-малко от 40 часа, но в края на отчетния период часовете трябва да се изравнят с нормата.
Работодателят е длъжен да издаде заповед за въвеждане на сумирано изчисляване. В нея се определя периодът, за който ще се отчита работното време, както и длъжностите, които попадат в този режим. Към заповедта се прилага и поименен график на смените. Този график не е пожелателен – той е задължителен и представлява документ, с който служителят трябва да бъде предварително запознат.
Според чл. 9а от НРВПО графиците за работа при сумирано изчисляване се утвърждават от работодателя преди започване на работа за съответния отчетен период.
Колко предварително трябва да бъде даден графикът?
Това е най-болезненият въпрос за всеки работник. Законът не позволява графикът да бъде връчван "в последния момент“, пише "Фокус". Чл. 139, ал. 1 от Кодекса на труда постановява, че "разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред или в друг акт на работодателя“. Това означава, че служителят трябва да знае поне преди началото на отчетния период кога и колко ще работи.
Освен това чл. 9б от НРВПО изрично предвижда, че при промени в утвърдения график работникът трябва да бъде уведомен най-малко 24 часа предварително. Тоест – ако работодателят реши да размести смените, не може да очаква служителят да се яви на работа, когато е научил за това едва часове преди началото ѝ.
Какво означава това на практика?
– Графикът за целия период трябва да бъде готов и предоставен на работниците преди началото на отчетния период.
– Промените в смените трябва да се съобщават минимум 24 часа по-рано.
– Междудневната почивка между две смени трябва да бъде поне 12 часа, за да се осигури безопасна и ефективна работа.
Работникът има право да планира живота и почивките си.
