Ако сега заплатата ви е 2000 лева, то след въвеждането на еврото ще бъде 1022,59 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:46
©
В последните месеци все по-често се говори за въвеждането на еврото и естествено – много хора започват да се питат: "А какво ще стане със заплатата ми?“

Истината е проста – нищо страшно няма да се случи. Заплатата ви няма да намалее, няма да има загуби, няма нужда да подписвате нов договор. Всичко ще се случи автоматично и по фиксиран, сигурен курс.

Ако сте на трудов договор – спокойно. Няма да ви викат да подписвате нищо ново. Договорът си остава същият, просто сумата вече ще се изписва в евро.

Работодателят и счетоводството ще направят техническото превалутиране, а вие ще продължите да получавате същата реална заплата, както досега.

Преобразуването на левовете в евро ще се извършва по фиксирания курс:

1 евро = 1,95583 лева.

Това не е нещо ново – този курс е стабилен вече над 25 години, откакто действа валутният борд. Така че няма място за съмнения или страхове – няма "скрито“ преизчисление, няма загуби.

Да вземем пример – ако сега заплатата ви е 2000 лева, след въвеждането на еврото просто ще изглежда така:

2000 лв. ÷ 1,95583 = 1022,59 евро.

Това е същата стойност, само в различна валута. Реално няма да станете нито по-богати, нито по-бедни от смяната на парите – просто цифрите ще изглеждат малко по-различно.

Преходът към еврото е подготвен така, че хората да не губят нищо – нито от заплати, нито от спестявания. Всички сметки, кредити, депозити и пенсии ще се превалутират автоматично по един и същи курс.

Банките и институциите вече работят по системите си, за да може промяната да мине гладко и без стрес.

В крайна сметка, смяната на лева с еврото е по-скоро техническа стъпка, отколкото драматична промяна. Парите ви няма да се "стопят“, нито ще трябва да ходите по институции, освен ако нямате кеш вкъщи.

Ако днес получавате 2000 лева, утре просто ще получите 1022,59 евро – и ще можете да си купите абсолютно същите неща, както преди.


Ако някога се почувствате безполезни и ненужни, все пак помислете, че има и хора, които си хабят уикенда за "блокади" против еврото :) хахахахахахаха. Ще влезем в еврозоната колкото и да реват шараните повлияни от анти ЕС пропагандата. Дори "РЕВОЛЮТ" още от 17-ти Декември спира всички трансакции в лева и ще превалутира всички левови наличности по сметките на клиентите си в евро.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

