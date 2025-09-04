ИЗПРАТИ НОВИНА
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:31Коментари (0)225
©
Информационна кампания по повод приемането на еврото у нас се провежда на територията на страната. Доста хора все още не са запознати с базовите стъпки, като например как и къде могат да обменят парите си, така че целта на събитията е да има пространство, където хората да получат отговори на въпросите, които са важни за тях. Това каза председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова.

- В рамките на кампанията предстоят срещи с гражданите, представителите на бизнеса и местните власти;

- Съветът планира информационни събития като допълнение към разсяснителната кампания;

- В малките населени места, където няма банки, обменът ще се извърши от "Български пощи";

- За сигурен и лесен за гражданите процес е редно те да отнасят въпросите си към отговорните институции.

"Все още виждаме много хора, които обменят валута в чейндж бюра. За тези хора по-доброто действие е да внесат сумите в банка, така че след 1-ви януари те да бъдат директно превалутирани", посочи още Русинова и припомни, че от началото на 2026 година пенсионерите също ще получават вече средствата си в евро.

"В малките населени места много често дори възрастните хора получават пенсиите си в пощите, така че там, заедно с местните органи, МВР също ще предприемат съответните мерки за сигурността и комфорта на хората", увери тя. По думите ѝ, притеснения има и при представителите на бизнеса.

"Най-често срещаният въпрос е дали ще бъдат подсигурени нужните наличности от банките, особено при малкия и среден бизнес. Има и притеснения за настройване на софтуер, касови апарати", обясни председателят на Икономическия и социален съвет пред NOVA.

Русинова посочи, че всички социални плащания в периода след 1-ви януари също автоматично ще се извършват в евро. Тя призова всеки опит от трета страна към обмен или участване в договорни отношения по този повод да бъде отклонен. 

"Ако все пак някой има нужда или желае да обмени парите си, по-добрият вариант е това да се случи след 1-ви януари", каза още тя.


