ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
- В рамките на кампанията предстоят срещи с гражданите, представителите на бизнеса и местните власти;
- Съветът планира информационни събития като допълнение към разсяснителната кампания;
- В малките населени места, където няма банки, обменът ще се извърши от "Български пощи";
- За сигурен и лесен за гражданите процес е редно те да отнасят въпросите си към отговорните институции.
"Все още виждаме много хора, които обменят валута в чейндж бюра. За тези хора по-доброто действие е да внесат сумите в банка, така че след 1-ви януари те да бъдат директно превалутирани", посочи още Русинова и припомни, че от началото на 2026 година пенсионерите също ще получават вече средствата си в евро.
"В малките населени места много често дори възрастните хора получават пенсиите си в пощите, така че там, заедно с местните органи, МВР също ще предприемат съответните мерки за сигурността и комфорта на хората", увери тя. По думите ѝ, притеснения има и при представителите на бизнеса.
"Най-често срещаният въпрос е дали ще бъдат подсигурени нужните наличности от банките, особено при малкия и среден бизнес. Има и притеснения за настройване на софтуер, касови апарати", обясни председателят на Икономическия и социален съвет пред NOVA.
Русинова посочи, че всички социални плащания в периода след 1-ви януари също автоматично ще се извършват в евро. Тя призова всеки опит от трета страна към обмен или участване в договорни отношения по този повод да бъде отклонен.
"Ако все пак някой има нужда или желае да обмени парите си, по-добрият вариант е това да се случи след 1-ви януари", каза още тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1254
|предишна страница [ 1/209 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж
17:07 / 04.09.2025
A1 празнува 30 години с нови тарифни планове за повече свобода и ...
15:44 / 04.09.2025
ГДБОП: Задържан е сърбин за трафик на марихуана за милиони през Г...
15:16 / 04.09.2025
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой от младежи!
14:42 / 04.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септе...
14:17 / 04.09.2025
Работник е пострадал при трудов инцидент в завод "Арсенал" в Каза...
13:47 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, легендо!
09:52 / 03.09.2025
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS