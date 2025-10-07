ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:41Коментари (0)3614
©
Българите масово продължават да възприемат бързите кредити като лесен начин да получат пари на момента, без да осъзнават, че реалната сума за връщане често значително надвишава законово допустимия максимум. Това коментира председателят на асоциация "Активни потребители“ (ААП) Богомил Николов.

По думите му, още преди повече от десет години в законодателството е въведено изискване годишният процент на разходите (ГПР) по заемите – тоест съвкупните разходи за погасяването им – да не надвишава петкратния размер на законовата лихва. В момента това означава около 65 процента. Така, ако човек изтегли заем от 1000 лева със срок за връщане една година, би трябвало да върне не повече от 1650 лева.

"На практика обаче при бързите кредити хората връщат много повече от този таван – в масовия случай ГПР достига между 150 и 200 процента“, уточни Николов, цитиран от БТА.

Според него това се дължи на различни допълнителни такси, включвани в договорите след подписването им, които често остават незабелязани от потребителите.

Председателят на ААП подчерта още, че небанковите финансови институции, които отпускат такива кредити, не са под надзора на Българската народна банка.

"Ако някой има претенции към тях, трябва да се обърне към съда“, заяви Николов. Той допълни, че съдебната практика в момента масово е в полза на потребителите, но много хора се страхуват да търсят правата си, защото смятат, че съдебният процес е сложен и скъп.

Като допълнителен проблем Николов посочи и новоприетия закон за фалит на физическите лица, който според него е "потенциално неефективен“, тъй като предвидените в него процедури са твърде скъпи и така се обезсмислят.

Препоръката на "Активни потребители“ е гражданите, ощетени от бързи кредити, да търсят правата си по съдебен път.

"Ако тези дела станат масови, ще се види, че има системен проблем, който трябва да се реши на национално ниво чрез промени в законодателството“, каза Николов.

По темата за въвеждането на еврото у нас Николов коментира, че затруднения вероятно ще изпитат основно възрастните хора и децата.

"Най-труден ще бъде януари, когато левът и еврото ще се използват паралелно. Затова препоръчваме хората да обменят левовете си възможно най-бързо и още от 2 януари да започнат да плащат в евро“, посъветва той.

Николов не очаква шоково поскъпване на стоките и услугите. Според него е възможно закръгляне на цените, но това няма да бъде само в ущърб на потребителите – някои търговци може дори да ги намалят с няколко евроцента, за да постигнат по-кръгла сума.

Председателят на ААП предупреди, че потенциални затруднения може да възникнат в малките населени места, където магазините може да не разполагат с достатъчно монети в евро.

"Търговците трябва да направят усилие и да си купят т.нар. стартови пакети, които вече се предлагат от БНБ“, каза Николов и припомни, че опитът на други страни от ЕС показва – около три седмици след въвеждането на новата валута старата почти изчезва от обращение.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Смяната на валутата от 1 януари няма да промени ценообразуването ...
08:05 / 07.10.2025
Сняг вали в Родопите
08:02 / 07.10.2025
Добрият ден за пенсионерите настъпи
08:03 / 07.10.2025
Опасно време
08:01 / 07.10.2025
Състезател: Той нямаше никаква възможност дори да намали скоростт...
23:06 / 06.10.2025
Meteo Balkans показа видеокарта на онова, което ни връхлита до ча...
21:13 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Предаване "Цветовете на Пловдив"
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: