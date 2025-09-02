ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ако един човек има 100 000 лева в брой и иска да ги смени в евро, за да избегне проверки, може 10 пъти да обмени по 10 000
Финансовият експерт Деян Василев, основател и изпълнителен директор на MoitePari.bg, коментира пред БНР, че част от хората не вярват, че процесът ще се случи гладко.
"Аз го отдавам на психоза, че тези левове ще изгубят стойността си“, обяснява той.
След началото на 2026 г. парите по банкови сметки ще бъдат автоматично конвертирани в евро. За кешовите операции обаче ще важат определени правила.
До 30 000 лева ще могат да се обменят в банките без предизвестие и без такси. Ако човек притежава значително по-големи суми в брой – например 100 000 лева – ще може да ги разпредели на по-малки транзакции, например по 10 000 лева, за да избегне допълнителни проверки, уточни експертът.
Според Василев паническото обръщане на левове в евро може да се възприеме иронично като "гласуване за еврото“.
Той свързва и темата с имотния пазар: "Влизането в еврозоната е котва за всички, които имат имоти или са обръщали спестяванията си в имоти – вярват, че цените ще растат. Това е самосбъдващо се пророчество.“
В момента много собственици задържат имотите си от страх от инфлация, което допринася за високите цени. Но според експерта това няма как да продължава безкрайно – нормално е ръстът да се стабилизира около 2-3% годишно, а не по 10-15%. Василев прогнозира, че още през първата половина на 2026 г. част от собствениците ще започнат да предлагат имотите си на пазара.
Друг проблем, който експертът отчита, е ниската финансова култура на българите. В банковата система в момента се държат 94 милиарда лева, които носят доходност почти 0%.
"Хората сякаш са свикнали да се чувстват сигурни, вместо да оптимизират доходите си“, коментира Василев и допълва, че това води до множество пропуснати възможности за инвестиции и по-висока доходност.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1242
|предишна страница [ 1/207 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мениджър: 35 долара за кюфтета и 20 за пица рушат целия туристиче...
10:06 / 02.09.2025
Акад. Ралчев за полета на Урсула: Самолетът е обикалял в кръг кра...
09:44 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:42 / 02.09.2025
Нов вид телефонна измама
09:36 / 02.09.2025
Експерт по сигурността: Русия е искала да избегне удари, а не да ...
09:33 / 02.09.2025
Слави Василев: Цените в супермаркетите в Ница са по-ниски от тези...
09:21 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS