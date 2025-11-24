ЗАРЕЖДАНЕ...
Агенцията за инвестициите е с нов директор
Иванов има дългогодишен управленски опит в държавната администрация, включително в сферата на инвестициите, дигитализацията, европейската интеграция и като ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ)–Москва. Бил е и съветник по икономически, социални и европейски въпроси в Министерския съвет. В частния сектор професионалната му дейност обхваща външната търговия, организацията и управлението на бизнес структури, както и продажбата на активи.
Завършил е магистърска степен по "Международни икономически отношения“ в Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) и немската гимназия в Ловеч.
Владее английски, немски и руски език.
Със заповед на министъра на иновациите и растежа досегашният изпълнителен директор на БАИ Мила Ненова е освободена от поста.
