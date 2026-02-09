© Burgas24.bg Защитата на Никола Бургазлиев иска да излезе от Ареста, за да може да завърши своето средно образование, предаде репортер на Burgas24.bg.



"Основната причина за искане за промяна на мярката му за неотклонение е категоричната забрана на прокуратурата да му позволи да завърши средното си образование. Това е в разрез както с българската конституция, така и на редица европейски решения, за които България е осъдена, че е нарушено правото на лицата да завършат своето образование в условията на арест или затвор.



Тъй като отчитаме неговите личностни данни и липсата на опасност да извърши друго престъпление или да се укрие, имаме основание да поискаме промяна на мярката за неотклонение“, каза пред журналисти адвокатът на Бругазлиев Галина Колева.



