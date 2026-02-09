ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокатът на Никола Бургазлиев: Иска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование
"Основната причина за искане за промяна на мярката му за неотклонение е категоричната забрана на прокуратурата да му позволи да завърши средното си образование. Това е в разрез както с българската конституция, така и на редица европейски решения, за които България е осъдена, че е нарушено правото на лицата да завършат своето образование в условията на арест или затвор.
Тъй като отчитаме неговите личностни данни и липсата на опасност да извърши друго престъпление или да се укрие, имаме основание да поискаме промяна на мярката за неотклонение“, каза пред журналисти адвокатът на Бругазлиев Галина Колева.
