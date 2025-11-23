ИЗПРАТИ НОВИНА
Адвокатът на Коцев: В Изборния кодекс "допълване на сигнал" не съществува
Автор: Екатерина Монева 12:16
© Фокус
Отложи се вземането на решение във връзка с оригиналния сигнал. Десет дни по-късно се твърди, че Благомир Коцев има още 10 дни неуведомено отсъствие и ОИК взе решение да се изследват тези 10 дни. Това заяви след заседанието на ОИК-Варна един от адвокатите на Коцев адв. Марин Панов, предаде репортер на "Фокус".

"Ще се изискат допълнителни документи от общината, въпреки че подобна фигура в Изборния кодекс като "допълване на сигнал“ не съществува. Следваше да се вземе решение днес, но ОИК реши да го отложи, за да се проверят тези 10 дни. От 51 дни стават 61 дни, въпреки че това няма значение, тъй като нарушението е налице още при 30 дни", обяснява той.

"Въпросът не е какъв вид е отпускът, а дали причината е основателна. В случая не е по желание на кмета и е напълно основателно", допълва още. 

По думите му Коцев използва отпуск, защото ако не е в такъв няма как да има временно изпълняващ функциите кмет и това ще спре работата на цялата община.



