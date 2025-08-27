ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Адвокатката на Паскал: Екстрадирането му трябва да се случи в рамките на часове
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:13Коментари (0)387
©
Екстрадирането на Никола Николов-Паскал трябва да се случи в рамките на часове, каза в ефира на bTV неговият адвокат Галя Гълъбова.

Той е смятан за един от ръководните фактори в аферата с Митниците, заради която бяха задържани Петя Банкова, Стефан и Марин Димитрови, както и впоследствие се търсеше връзка и със задържането на пловдивската митница.

"Не мога да дам точна информация за ден и час, кога това ще се случи. Очаква се да бъде днес, тъй като тази процедура е обвита в някаква секретност и се осъществява само с пряката координация между българските и сръбските служби“, каза в "Тази сутрин“ Галя Гълъбова.

До вчера тя е имала контакт с него, но вече не, което е нормална процедура.

"Информацията ми е единствено от разговора с него през вчерашния ден. Предполагам, че днес ще се случи екстрадирането – най-вероятно в късните часове на днешния ден или утре сутринта ще има официална информация от страна на българската прокуратура“, каза Гълъбова.

"Г-н Николова беше в ареста в Белград в продължение на четири месеца и половина, след което бе освободен под домашен арест. До настоящия момент е с такава мярка. Това е и причината да водя комуникация с него, защото има свободен достъп до телефон“, поясни адвокатът.

Той е имал електронна гривна и е излизал с разрешението на властите в Сърбия. Гълъбова потвърди и че Николов е имал сериозни здравословни проблеми.

"Още преди срещу него да стартира наказателното производство, той беше заминал в Сърбия за лечение. Не е повод стартирането на наказателно производство срещу него за това да замине за Сърбия, с каквато информация се спекулираше“, поясни Галя Гълъбова.

"Имаше информация за това, че срещу него тече европейска заповед за арест. Това е негово решение и предпочете да остане в Сърбия“, допълни тя.

"До момента, в който съм се запознала с материалите по делото, а това беше ноември 2024 г., нямаше никакви доказателства за това, че Николов е познавал който и да било от останалите обвиняеми, още по-малко някой от длъжностните лица. До настоящия момент не съм имала допир до това дело, тъй като няма и законова процедура, по която аз да мога да се запозная. Това се случва единствено когато се вкара искане за мярка за неотклонение или както беше европейската заповед за арест. Нямам информация какви доказателства са се събирали от ноември до настоящия момент“, обясни още адвокатът на Паскал.

Никола Николов беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. Той е сочен за контрабандист, но срещу него през годините няма данни да е имало дела.

64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като "Аферата в Митниците".

Паскал е един от обвиняемите за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда заедно с бившия директор на Агенция "Митници" Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Мъж твърди, че е отвлечен и бит от прокурорския син: Каза, че ще ...
09:18 / 27.08.2025
Ентомолог: Комарът е най-опасното животно за хората
09:00 / 27.08.2025
Караколев: Румънско мляко след преработка в България се изнасяше ...
08:43 / 27.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попи...
08:41 / 27.08.2025
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на ...
07:51 / 27.08.2025
На днешния ден почитаме двама светци
07:50 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пребиха жестоко легенда на популярен български клуб
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: